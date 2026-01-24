Zacatecas Lanza el Primer Padrón Municipal de Mascotas y Refuerza Jornadas de Cuidado Animal

Se llevarán a cabo jornadas de esterilización de manera permanente en colonias y comunidades.

Con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto animal y brindar seguridad a las familias zacatecanas, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, anunció el lanzamiento del primer padrón municipal de perros y gatos, así como una estrategia integral de esterilización y recreación.

Desde el inicio de la administración, el apoyo a los sectores más vulnerables ha sido el eje central de las políticas públicas. Bajo esta visión, el Centro de Atención Canina y Felina (CACF) ha evolucionado para convertirse en un espacio de acción directa en colonias y comunidades.

El punto de esta iniciativa es la creación de un registro oficial que incluirá fotografía de la mascota, nombre y dirección de los propietarios. Isaac Rivera, director de Ecología y Medio Ambiente, explicó que esta herramienta permitirá atender con mayor agilidad los reportes de maltrato animal, facilitar la localización de mascotas extraviadas y dar seguimiento a los apercibimientos ciudadanos.

“Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, buscamos que cada animalito en el municipio cuente con una identidad que lo proteja y vincule legalmente con un hogar responsable”, señaló el funcionario.

Para combatir el abandono y la sobrepoblación, se llevarán a cabo jornadas de esterilización de manera permanente, visitando tanto colonias de la mancha urbana como comunidades rurales para atender a perros callejeros y domésticos.

En cuanto a las actividades de vinculación, el Ayuntamiento promueve el trato digno mediante paseos para los perros resguardados en el CACF en un horario de 02:30 a 03:30 P.M. en las inmediaciones de la calle Inglaterra #301, colonia Europa;

Cabe destacar que cada viernes se realiza el “Adoptanino” en el Jardín Independencia, un espacio donde la ciudadanía puede conocer y adoptar mascotas, además de realizar donativos de alimento y croquetas para apoyar el sustento de los animales sin hogar. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud pública y el respeto a la vida animal, consolidando una capital más organizada y consciente.