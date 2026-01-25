Entregan Reencarpetamiento con Asfalto en las Colonias Hidráulica y Agronómica II

Obra se Realizó con Recursos del Faismu: Varela

Por Nallely de León Montellano

Con una inversión cercana a los siete millones de pesos, este sábado fue inaugurada la obra de reencarpetamiento con asfalto en diversas calles de las colonias Hidráulica y Agronómica II, en el municipio de Zacatecas, intervención que bene ciará de manera directa a alrededor de cinco mil habitantes, y a miles de personas que transitan diariamente por esta zona estratégica de la capital. Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de la capital, detalló que los trabajos consistieron en el rehabilitación de múltiples vialidades que presentaban un deterioro signi cativo, entre ellas calles como Membrillo, Usumacinta, De la Vid, Río Nazas, Río Lerma, Río Yaqui, Río Mayo, Río Balsas, Río Grande, Manzano, Ciruelo, Cerezo, Durazno y Río Bravo, entre otras, lo que permitirá mejorar la movilidad y seguridad vial en un punto clave que conecta colonias habitacionales, centros educativos y vialidades de alto ujo.

De acuerdo con el primer edil, esta zona no sólo concentra una alta densidad habitacional, sino que también es un corredor de tránsito constante hacia espacios como la Calzada Solidaridad, las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, la Preparatoria II y la Facultad de Economía de la UAZ, por lo que la rehabilitación de estas calles benecia más allá de las colonias intervenidas.

Durante el acto, Varela Pinedo informó que los recursos aplicados provienen en su totalidad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), sin que representen costo alguno para las y los vecinos, como parte de una estrategia de priorización de obra pública en zonas con rezago urbano.

Vecinas y vecinos de ambas colonias señalaron que las gestiones para mejorar el estado de las vialidades habían sido una demanda constante durante años, por lo que la ejecución de estas obras representa una mejora tangible en la calidad de vida, al reducir daños a vehículos, riesgos de accidentes y problemas de accesibilidad, especialmente en temporada de lluvias.

Autoridades municipales indicaron que, una vez concluidos los trabajos, se mantendrá la supervisión para atender posibles detalles técnicos y garantizar que la obra cumpla con los estándares establecidos, al tratarse de una intervención nanciada completamente con recursos municipales.

La rehabilitación de estas calles se suma a otras acciones de infraestructura urbana que el Ayuntamiento de Zacatecas ha anunciado para distintos puntos de la capital, en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias, pero también por una creciente exigencia ciudadana de resultados visibles en el espacio público.