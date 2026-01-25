FPLZ Conmemora 52 años y Perfila Proyecto Político Para Zacatecas

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) conmemoró más de cinco décadas de trayectoria con un encuentro político que reunió a integrantes del movimiento, simpatizantes y representantes de diversas expresiones sociales.

Durante el acto, el diputado federal José Narro Céspedes rea rmó su respaldo a un proyecto construido desde lo colectivo y dejó clara su intención de participar en la contienda por la gubernatura de Zacatecas dentro de la alianza encabezada por Morena. En su intervención, Narro Céspedes señaló que el estado atraviesa una coyuntura clave. Planteó que la ciudadanía enfrenta la disyuntiva de recuperar el rumbo político para impulsar un nuevo ciclo de desarrollo o permitir que grupos tradicionales continúen in uyendo en las decisiones públicas. Ante este escenario, convocó a fortalecer la organización social y a impulsar un movimiento amplio y participativo, enfocado en el trabajo comunitario y en la recuperación de las instituciones.

El legislador destacó que su trayectoria política ha estado ligada al acompañamiento de las causas sociales, lo que, dijo, lo compromete a mantenerse del lado de la gente. Explicó que su propuesta busca abrir espacios de participación, fortalecer la vida comunitaria y responder a los retos económicos, sociales y de seguridad que enfrenta Zacatecas. Asimismo, enfatizó que la política debe traducirse en acciones concretas y en mecanismos transparentes que acerquen las decisiones públicas a la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que la transformación solo es posible cuando la organización popular se convierte en el eje del cambio.

El aniversario del FPLZ también funcionó como un mensaje de convergencia y cohesión, con miras a construir un proyecto incluyente para el estado. Narro Céspedes reiteró que el porvenir de Zacatecas debe de nirse con la participación de la mayoría y no quedar sujeto a intereses reducidos. Con esta celebración como punto de partida, el movimiento comenzó a delinear una nueva etapa de articulación política y social, en un contexto en el que el escenario rumbo a 2027 empieza a tomar forma y a generar de niciones clave.