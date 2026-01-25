Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Obras en Beneficio de Tamaulipas

Conagua invertirá casi 10 mil mdp para la construcción del Acueducto Guadalupe Victoria I, la tecnificación de más de 27 mil hectáreas y para casi 600 acciones del FAIS.

Banobras reestructurará el sistema de transporte de Tampico, Madero y Altamira, la conexión de la autopista desde Cadereyta al Libramiento Sur de Reynosa, el corredor del Golfo de México y los Puentes Nuevo Laredo cuatro y cinco.

Reynosa, Tamaulipas.- Desde Reynosa, Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que cuando se elimina la corrupción, alcanza para realizar más acciones. Por ello, anunció que en el estado se implementan los Programas para el Bienestar que benefician a 816 mil personas, se repavimentarán 407 kilómetros (km) de carreteras federales, se construirá el Bachillerato Tecnológico Plantel Reynosa y se crearán nuevos puentes, así como obras en materia de agua y el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México.

“Carreteras: de San Luis a Tampico, de Veracruz hasta Reynosa. Nuevo puente Nuevo Laredo, repavimentación de las carreteras federales, escuela para Reynosa, una nueva preparatoria, nuevo instituto tecnológico. Obras de agua, riego eficiente para más alimento para llevar agua a las comunidades y para cerrar las obras del Tren México-Nuevo Laredo, que ya lo estamos construyendo. Cuando no hay corrupción, alcanza para más y además los Programas de Bienestar”, enfatizó.

El objetivo, destacó, es garantizar que las mexicanas y los mexicanos vivan con bienestar, con garantía de todos los derechos, desde la salud, la educación y la vivienda, entre otros.

“¿Qué queremos en la Cuarta Transformación? El bienestar del pueblo de México, ¿Qué queremos en la Cuarta Transformación? Que todas y todos los mexicanos tengan una buena alimentación tres veces al día, que todos tengan acceso a la educación de sus hijos, tengan acceso a la salud, tengan acceso a la vivienda”, agregó.

El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, detalló que en Tamaulipas se destinan 23 mil millones de pesos (mdp) para los Programas para el Bienestar, entre los que se incluye el programa Salud Casa por Casa, con el cual 520 enfermeras y enfermeros han brindado 23 mil 300 consultas, además de que la siguiente semana arrancan en la entidad las Farmacias para el Bienestar.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó entre las obras prioritarias en Tamaulipas el MegaBachetón, que repavimentará 407 kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje con inversión de 2 mil 73 mdp; intervendrá este año la carretera Ciudad Valles-Tampico; se construye el Bachillerato Tecnológico Plantel Reynosa, cuya obra concluye en 2026, y el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren Golfo de México.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, resaltó que en materia hídrica son tres proyectos principales con una inversión total de cerca de 10 mil mdp: 1. El Acueducto Guadalupe Victoria I, que tendrá 54 kilómetros en beneficio de 350 mil personas, al duplicar el agua que reciben las familias de la zona, así como una nueva planta potabilizadora con una inversión de 2 mil 200 mdp. 2. Tecnificación de más de 27 mil hectáreas en dos Distritos de Riego para ahorrar agua equivalente a abastecer tres veces y medio a Reynosa, con 6 mil mdp de inversión a lo largo del sexenio. 3. Inversión de 691 mdp para casi 600 acciones como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, explicó que en Tamaulipas hay cuatro proyectos estratégicos que serán realizados:

Reestructuración del sistema de transporte de Tampico, Madero y Altamira, lo que incluye un corredor de carril confinado de 15.65 km, 33 estaciones, dos terminales y rutas alimentadoras. Beneficiará a 300 mil personas, a través de una inversión de 2 mil 600 mdp.

Conexión de la autopista desde Cadereyta al Libramiento Sur de Reynosa, con la ampliación de dos a cuatro carriles, con una longitud de 28 km y una inversión estimada de 3 mil 950 mdp, creando 900 empleos directos y mil 350 indirectos.

El corredor del Golfo de México, que contempla 514 km, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente atirantado, con una inversión de más de 35 mil mdp. Conectará el centro y sur del país con la frontera, reducirá en 4.5 horas el tiempo entre la Ciudad de México y el puente Nuevo Laredo Tres y en tres horas de Villahermosa a Reynosa. Generará 105 mil empleos directos y 76 mil indirectos.

Los Puentes Nuevo Laredo cuatro y cinco que continúan en análisis.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, afirmó que con la Cuarta Transformación se implementa un verdadero estado de bienestar gracias a los programas y pensiones que en el estado benefician a uno de cada cuatro habitantes.

La derechohabiente del Pensión Mujeres Bienestar, Ana Amelia Tolentino Juárez, destacó que los programas para el Bienestar son un apoyo para que las mujeres estén tranquilas, por ello agradeció la creación de dichos programas.