Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Entrega 44 Viviendas del Infonavit en Reynosa, Tamaulipas

La meta sexenal en el estado son 84 mil viviendas: 60 mil del Infonavit, 20 mil de la Conavi y más de 4 mil del Fovissste, a través de una inversión de 50 mil mdp generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecas y tamaulipecos.

En Tamaulipas, el Infonavit ya construye 15 mil viviendas, reestructuró 288 mil créditos, liberó 17 mil escrituras y en 2026 otorgará 25 mil créditos Mejoravit.

Reynosa, Tamaulipas.- En Reynosa, Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 44 viviendas del desarrollo Florencia a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

“Este evento es algo muy hermoso, podemos darle certeza a las familias mexicanas de que pueden tener un patrimonio propio para ellos y para sus hijos. La verdad es que antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho. No un negocio, no una mercancía, no un privilegio”.

“Nosotros luchamos durante años y seguimos luchando al frente de la Presidencia junto con todos mis compañeros por hacer justicia al pueblo de México, porque todas y todos puedan tener un salario justo, digno, porque todas y todos puedan llevar a sus hijos a una escuela, desde preescolar hasta la universidad, de manera gratuita, que puedan acceder a la salud, a un buen sistema de salud, a un centro de salud, a un hospital con medicamentos gratuitos que puedan tener acceso a una vivienda de acuerdo con sus ingresos. Ese es el sueño del pueblo de México, ese es el sueño de la Presidenta y ese es el sueño de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”, comentó desde el desarrollo Infonavit Florencia.

Aseguró que el deber de la Cuarta Transformación es la felicidad del pueblo de México, por ello lucha por la justicia social y destacó que el programa Vivienda para el Bienestar es muestra de esto, ya que se entregan viviendas dignas a precios accesibles para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos. Además de que se reestructuraron 4.8 millones de créditos con deudas impagables que se otorgaron durante el periodo neoliberal.

“Seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la Cuarta Transformación: justicia y bienestar, por eso son viviendas para el bienestar, por eso los Programas para el Bienestar, por eso aumentamos el salario mínimo para el bienestar del pueblo de México, esa es la gran diferencia entre el pasado y la Cuarta Transformación”, agregó.

Desde esta ciudad fronteriza, recordó que la Presidenta tiene sus principios claros y por ello México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano. Previo al evento, la Jefa del Ejecutivo Federal realizó un recorrido de supervisión en el Hospital General de Tampico del ISSSTE.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Tamaulipas, la meta sexenal es superar las 84 mil viviendas: 60 mil viviendas del Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y más de 4 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), construidas a través de una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp), generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecos. Explicó que del total de viviendas, 45 mil ya están contratadas. Además de la entrega de llaves de viviendas nuevas, en Reynosa también se entregaron 349 constancias de liquidación del Fovissste y 100 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que en Tamaulipas, de 60 mil viviendas que construirán, tienen contratadas 42 mil en 32 proyectos ubicados en los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Río Bravo. Destacó que ya se iniciaron obras en más de 15 mil viviendas, mientras que el resto de los trabajos arrancarán en el primer semestre del año. Y se encuentran en proceso de revisión 16 proyectos adicionales para 18 mil viviendas que serán contratadas este año. Con ello, se proyecta que a finales de 2026 se habrá iniciado la construcción del 100 por ciento de la meta en el estado.

En el desarrollo Infonavit Florencia, explicó el funcionario federal, se construyen 2 mil 4 viviendas, de las que ya se concluyeron 348 y de manera mensual se entregarán en promedio 140 viviendas hasta abril de 2027.

Informó que de los 4.8 millones de créditos reestructurados, 288 mil corresponden a derechohabientes de Tamaulipas: 14 mil de ellos fueron liquidados, 87 mil se beneficiaron con reducciones y 187 mil con bajas de intereses, mensualidades y saldos. Además, se liberaron 17 mil hipotecas y en el transcurso de los siguientes meses serán 67 mil más. Aunado a que durante 2026 se entregarán 25 mil créditos Mejoravit para el mejoramiento de vivienda, que se suman a los 20 mil que se otorgaron en 2025, siendo la meta sexenal de 120 mil.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, celebró que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum lleva justicia social a donde más se necesita, como ejemplo de ello, el programa Vivienda para el Bienestar que beneficia a los habitantes de las zonas donde existe más necesidad.

La beneficiaria Mayra Martínez Vega agradeció a la primera mandataria por la implementación de Vivienda para el Bienestar con el cual, aseguró, se cumplen sueños al tener un espacio seguro y digno donde podrán ser felices con sus familias.