Zacatecas Requiere Cambios Estructurales Reales Para Avanzar en su Desarrollo: Narro

Clase Política no Respalda al Sector Productivo Local: Medina

Por Nallely de León Montellano

En el marco del 52 aniversario de la fundación del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), integrantes y referentes históricos de esta organización social ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer las actividades conmemorativas, así como para re exionar sobre el papel que el movimiento ha tenido en la vida política, social y democrática del estado durante más de cinco décadas. Durante el encuentro, realizado como parte de las actividades previas a la conmemoración que se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero en el Teatro Fernando Calderón, se abordaron también los retos actuales que enfrenta Zacatecas y la necesidad de impulsar transformaciones profundas en distintos ámbitos.

El diputado federal José Narro Céspedes señaló que Zacatecas requiere cambios estructurales reales para avanzar en su desarrollo, al advertir que estos no se observan de manera clara ni en lo político, ni en lo social, ni en sectores estratégicos como la educación y la salud. Subrayó que el progreso no puede alcanzarse sin atender de fondo las necesidades de la población y se requiere una planeación que fortalezca la infraestructura y el desarrollo productivo del estado.

Narro Céspedes destacó que el FPLZ ha sido, desde su origen, un actor clave en la construcción de procesos democráticos y de lucha social en Zacatecas, siempre desde una visión progresista y de izquierda. Recordó que muchas de las conquistas sociales y democráticas que hoy existen son resultado de largos procesos de organización, movilización y resistencia popular.

El exdiputado local José Luis Medina Lizalde, también presente en la rueda de prensa, centró su participación en la falta de respaldo de la clase política al sector productivo local, al señalar que Zacatecas continúa dependiendo de intermediarios externos para comercializar productos que se generan en el propio estado. Re rió que, aunque Zacatecas es un importante productor agrícola y minero a nivel nacional, gran parte de esa riqueza no se transforma ni se queda en la entidad. Ambos coincidieron en que el reto actual no es sólo mantener viva la memoria histórica de las luchas sociales, sino lograr que ese poder social acumulado durante décadas se traduzca en un proyecto político capaz de transformar la realidad del estado, especialmente de cara al escenario electoral de 2027.

Durante la conferencia se reconoció la trayectoria de distintas guras vinculadas al FPLZ y a los movimientos democráticos en Zacatecas, así como su participación en procesos clave como la transición democrática, la defensa de derechos sociales y la construcción de una visión de la comunicación como derecho y no como instrumento de poder. Finalmente, los integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas reiteraron la invitación a la ciudadanía para sumarse a las actividades conmemorativas del 52 aniversario, al señalar que más de cinco décadas de lucha no se celebran de manera aislada, sino junto al pueblo y con una mirada puesta en los desafíos presentes y futuros de Zacatecas.