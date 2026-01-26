Albergues y Cobijas, la Apuesta del SEDIF Frente al Invierno en Zacatecas

Destaca el Programa “Peso a Peso con los Municipios”: De la Torre

Por Miguel Alvarado Valle

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) mantiene activos diversos programas de apoyo para enfrentar los efectos de la temporada invernal en Zacatecas, la cual representa uno de los periodos más complejos para las familias en condición de vulnerabilidad. Así lo informó el director general del organismo, Víctor Humberto de la Torre Delgado, quien destacó que se ha reforzado la atención social en coordinación con los municipios.

Uno de los principales ejes de acción es el programa invernal “Peso a Peso con los Municipios”, mediante el cual el SEDIF pone a disposición una bolsa de recursos que se multiplica con la aportación municipal. Este esquema permite a los ayuntamientos adquirir artículos esenciales para prevenir los efectos de las bajas temperaturas, como cobijas y otros insumos, garantizando que el apoyo llegue de manera directa a las comunidades que más lo necesitan.

Además de la atención preventiva ante el frío, el programa también puede ser contemplado para apoyos que fortalezcan la convivencia familiar durante la temporada decembrina. Asimismo, recordó que el SEDIF forma parte del Comité de Vigilancia en Situación de Emergencias, lo que fortalece su capacidad de respuesta ante contingencias extraordinarias. En este contexto, el SEDIF cuenta también con un programa de atención a personas en condición de emergencia, diseñado para actuar de manera inmediata ante fenómenos climatológicos severos.

Indicó que durante la presente temporada invernal, algunas zonas del estado han registrado temperaturas especialmente bajas, lo que ha derivado en acciones como la habilitación de albergues temporales, entre ellos uno en el municipio de Guadalupe, en la zona conurbada.

Finalmente, el director del SEDIF señaló que la institución se mantiene preparada para coordinar esfuerzos con autoridades federales, estatales y municipales, así como con Protección Civil, para atender cualquier contingencia ambiental. Esto incluye la atención a migrantes y personas en tránsito, quienes pueden ser resguardados en espacios como la Casa del Migrante, reafirmando el compromiso del sistema estatal de brindar asistencia social oportuna a los grupos más vulnerables de Zacatecas.