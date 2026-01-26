El Frente Popular de Lucha de Zacatecas Celebró su 52 Aniversario

En un ambiente de unidad y respaldo popular, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) celebró su 52 aniversario con una movilización encabezada por su dirigente, el diputado federal José Narro Céspedes, quien estuvo acompañado por el senador Gerardo Fernández Noroña.

La marcha partió del Monumento al General González Ortega y culminó en la Plaza Miguel Auza, donde se realizó un acto político en el que Lidia Vázquez convocó a las mujeres zacatecanas a sumarse activamente al proyecto que encabeza Narro Céspedes. Durante el mi t in, se destacó que el legislador federal es un referente por su cercanía con las comunidades y municipios del estado, no solo por r e cor r e r los de mane r a cons t ant e , sino por gestionar y llevar beneficios concretos.

En su mensaje, José Narro Céspedes subrayó la urgencia de impulsar una transformación profunda en Zacatecas, for taleciendo la democracia y sentando las bases para que el estado sea un motor de desarrollo económico y bienestar social.

Asimismo, enfatizó la necesidad de recuperar la seguridad, hacer justicia para la clase trabajadora y devolverle al campo la esperanza y las condiciones para salir adelante. Reiteró su compromiso de defender a los productores del estado —frijoleros, maiceros y ganaderos— para garantizarles un trato justo y, de ser necesario, revisar las reglas del comercio que afectan al sector agrícola.