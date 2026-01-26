Entrega Ayuntamiento de Zacatecas Obra de Reencarpetamiento en Colonias Hidráulica y Agronómica II

Este sábado, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, encabezó la entrega de la obra de reencarpetamiento de más de 24 mil metros cuadrados en las colonias Hidráulica y Agronómica II, proyecto que representó una inversión plenamente municipal superior a los 7 millones de pesos y que beneficia de manera directa a más de 5 mil habitantes de la capital.

Durante el acto, el alcalde destacó que esta intervención responde a una demanda sentida de las y los vecinos de la zona, al tratarse de vialidades que por años presentaron un deterioro considerable. Subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias zacatecanas.

“Hoy estamos hablando de la rehabilitación de varias calles y avenidas en estas colonias. Son acciones concretas en una zona clave de la ciudad, que alberga espacios estratégicos como las instalaciones de la feria, la Calzada Solidaridad y áreas importantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas”, señaló Varela Pinedo.

Por su parte, Julián Niño Muñoz, jefe del Departamento de Ejecución de Obras del Ayuntamiento de Zacatecas, informó que los trabajos consistieron en el reencarpetamiento de diversas vialidades de las colonias Hidráulica y Agronómica II, con una intervención total de más de 24 mil metros cuadrados de superficie asfáltica.

Asimismo, detalló que de manera complementaria se llevó a cabo la limpieza de más de 7 mil metros cuadrados de banquetas, así como la aplicación de más de 5 mil metros lineales de pintura en guarniciones y topes, acciones que contribuyen a mejorar la imagen urbana y la seguridad vial tanto para peatones como para automovilistas.

El funcionario destacó que esta obra representa un paso importante en el fortalecimiento de la infraestructura de la capital, al permitir una movilidad más segura, eficiente y ordenada, además de prolongar la vida útil de las vialidades intervenidas.

Durante la entrega de la obra estuvieron presentes Karla Estrada, Directora honorífica del DIF Municipal; Wendy Valdez Organista, Síndica municipal; César Herrera Ceniceros, Secretario Particular del Ayuntamiento, así como regidoras y regidores del municipio, quienes atestiguaron la conclusión de estos trabajos que forman parte del programa de mejora continua de la infraestructura urbana de Zacatecas.