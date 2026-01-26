Estudian Impacto de la Música en Vivo en Adultos Mayores

Cuando la Música Acompaña y Conecta

El estudio fortalece líneas de investigación sobre la música como herramienta de cuidado y apoyo para residentes y cuidadores.

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se desarrolla una investigación aplicada que analiza los efectos de la música en vivo en adultos mayores que residen en una estancia de retiro de la entidad. El estudio titulado “Música en vivo en una estancia para adultos mayores en Aguascalientes”, es encabezado por el doctor Juan Pablo Correa Ortega, profesor investigador del departamento de Música, y surge de la inquietud e interés personal por explorar la relación entre la música, la psicología y los procesos afectivos-cognitivos.

La investigación busca responder, desde una perspectiva científica, a preguntas sobre la experiencia musical: ¿cómo viven esta experiencia los adultos mayores, cuidadores y los propios músicos?, y ¿cómo se redefine el sentido de la música en términos de para quién, dónde y con qué propósito se interpreta? Estas reflexiones, cuestionan la idea de que la música –en especial la música clásica– deba limitarse exclusivamente a los auditorios, y destacan el valor de llevarla a comunidades que enfrentan condiciones de aislamiento.

A lo largo de seis meses se efectuaron aproximadamente 24 recitales, con una duración de entre 30 min y una hora. Con un repertorio diverso, se abarcó desde música clásica y tradicional a contemporánea, destacando los boleros, que resultaron especialmente significativos para este grupo etario, propiciando la participación de los adultos mayores a través del canto y el baile.

El estudio se desarrolla bajo la metodología de observación participante, que implica el involucramiento directo del investigador y los músicos con la comunidad. A ello, se sumaron entrevistas y acompañamiento continúo durante ocho meses de trabajo de campo, con el fin de evaluar el impacto emocional, social y cognitivo de la música en los residentes. Posteriormente, se integraron las voces de cuidadores y músicos para enriquecer el análisis desde distintas perspectivas.

Actualmente, el trabajo de campo ha concluido y la investigación se encuentra en la etapa de análisis e interpretación de datos, bajo un enfoque cualitativo. Este análisis triangula la experiencia del investigador, la respuesta de los adultos mayores y las percepciones de músicos y cuidadores.

Entre los resultados preliminares, se observa que la música en vivo ha modificado positivamente las interacciones dentro de la comunidad, ha permitido al personal de salud conocer mejor a los residentes y ha generado cambios favorables en el estado de ánimo durante y después de los conciertos. Asimismo, se ha identificado que personas con demencia o deterioro cognitivo pueden desbloquear recuerdos a través de la música, fenómeno poco explorado en México desde enfoques cualitativos.

Tras el acondicionamiento de la infraestructura del departamento de Música de la UAA, se logró que los residentes asistieran al concierto final del proyecto en la Sala de Conciertos de la Casa de Música. Esta experiencia permitió romper con la rutina de encierro habitual, ampliar el análisis del estudio y despertar el interés de otros estudiantes en proyectos de investigación con impacto social similares.

El doctor Correa destacó que, si bien el poder de la música es ampliamente reconocido, su capacidad de sincronizar emociones y conductas cobra especial relevancia en contextos de cuidado, al contribuir a disminuir la carga de trabajo de los cuidadores y reducir conductas disruptivas en personas con padecimientos neurodegenerativos, contribuyendo a su inclusión en la comunidad.

Con este proyecto, la UAA fortalece líneas de investigación orientadas a mejorar la calidad de vida de adultos mayores y sus cuidadores, demostrando que la música, además de arte, es una poderosa herramienta de bienestar, inclusión y transformación social.