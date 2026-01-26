Aguascalientes se Capacita en Japón con Miras a Liderar la Electromovilidad Automotriz

Convenio Entre Gobierno del Estado y la JICA

Doce empresas automotrices se capacitarán del 1 al 16 de febrero con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

Se potencia su crecimiento y se facilita su integración en las cadenas de proveeduría de alto valor: Tere Jiménez.

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de la industria automotriz local, consolidar a Aguascalientes como referente nacional y encabezar la transición hacia la electromovilidad en México, la gobernadora Tere Jiménez informó que 12 empresas aguascalentenses participarán en el Programa “Fortalecimiento de la Industria Automotriz”, que se desarrollará del 1 al 16 de febrero en las ciudades de Hiroshima y Yokohama, Japón.

Esta capacitación internacional permitirá a las empresas participantes acceder a herramientas, metodologías y modelos de gestión de clase mundial orientados a la mejora continua de procesos productivos, el aseguramiento de la calidad y la adopción de buenas prácticas de manufactura avanzada, con el propósito de elevar su productividad y facilitar su integración a las cadenas globales de suministro.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que este esquema de capacitación es resultado del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), y forma parte de una estrategia integral para fortalecer el desarrollo de proveedores locales, impulsar la innovación industrial y preparar a las empresas para los retos de la movilidad del futuro.

Subrayó que la formación de talento humano especializado es un eje fundamental para mantener a Aguascalientes como referente en la industria automotriz, así como para consolidar su transición hacia nuevos modelos productivos vinculados a la electromovilidad.

La misión tecnológica del Programa Estatal de Desarrollo de Proveedores estará integrada por las empresas Instrumentos y Controles Programables, Newcond Castings, Quality BOLCA, Hecort Industrial, Manufacturas Mecánicas IPM, Estaracks, Miraplastek, SEINA, Acabados Metálicos Innovadores, Metalistik, Ditromexico y Stamptek, cuyos equipos directivos y técnicos fortalecerán sus capacidades mediante esta experiencia internacional.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo económico sostenible, la innovación industrial y la consolidación de Aguascalientes como uno de los principales polos automotrices del país.