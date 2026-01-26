Más de 180 Toneladas de Basura Fueron Retiradas del Río San Pedro en la Segunda Jornada De Limpieza

Como parte de las 33 jornadas de limpieza programadas para este año, el Gobierno del Estado retiró más de 180 toneladas de basura del río San Pedro durante la segunda jornada realizada el fin de semana en el municipio de Jesús María.

Los trabajos se llevaron a cabo a la altura de la avenida Paseo de los Chicahuales No. 830, bajo el puente Guadalupe, donde con apoyo de maquinaria pesada se recolectaron residuos sólidos urbanos, maleza, troncos secos y llantas que obstruían el cauce. Tan sólo en esta jornada la cantidad de desechos recolectados equivale a 18 camiones recolectores completamente llenos.

Cabe destacar que, en la primera jornada de limpieza, realizada el fin de semana anterior, se retiraron 40 toneladas de basura, lo que suma ya más de 220 toneladas en sólo dos jornadas. Ante esta situación, la titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Sarahi Macias Alicea, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en ríos, arroyos y zonas naturales, recordando que su cuidado es responsabilidad de todas y todos.

“Cuidar el río San Pedro es cuidar nuestra agua, nuestro entorno y el futuro de Aguascalientes”, señaló.

La funcionaria reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la protección del medio ambiente y destacó que estas acciones forman parte de la visión de la gobernadora Tere Jiménez para avanzar hacia un Aguascalientes más limpio, ordenado y sostenible.

Asimismo, reconoció el apoyo del municipio de Jesús María, de la Secretaría de Obras Públicas y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la participación de todas y todos los que se sumaron a esta jornada. Agregó que quienes deseen integrarse a estas labores podrán hacerlo en las siguientes jornadas, ya que la actividad continuará durante 31 fines de semana consecutivos.