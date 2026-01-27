Chile, Invitado de Honor en la Edición 41 del FICG

El Encuentro Cinematográfico se Realizará del 17 al 25 de Abril

El Nombramiento Reconoce y Celebra una Trayectoria Compartida y una Cinematografía en Constante Evolución, Consolidando los Lazos Culturales, Creativos y Productivos Entre Chile, México y el Cine Iberoamericano

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció que Chile será el Invitado de Honor de su edición 41, a realizarse del 17 al 25 de abril, con lo que se reafirma una relación histórica con una de las cinematografías más influyentes de América Latina y reforzando los vínculos culturales e industriales entre ambos países.

La presencia de Chile en el FICG se remonta a 2003, cuando participó con una muestra de cine clásico y una selección de 14 películas producidas entre 1973 y 2001, la cual incluyó cinco clásicos fundamentales del cine chileno.

Aquella programación reunió obras de cineastas como Raúl Ruiz, Miguel Littín, Aldo Francia, Ricardo Larraín, Silvio Caiozzi y Patricio Guzmán, quien recibió el Homenaje del Cine Iberoamericano, con una retrospectiva de siete películas.

Desde entonces, el cine chileno ha sostenido una presencia constante en este encuentro cinematográfico de la Universidad de Guadalajara (FICG), participando en competencias oficiales, muestras especiales y programas de industria.

Chile fue, además el Invitado de Honor en la edición 34 del FICG (2019), en un momento de fuerte reconocimiento internacional de su cinematografía.

La participación chilena en el FICG ha sido, además, un motor de internacionalización y coproducción, con proyectos desarrollados en colaboración con países como México, Portugal, Brasil, España y Alemania, que han encontrado en el festival un espacio clave para el diálogo creativo y la articulación industrial.

El nombramiento de Chile como Invitado de Honor de la edición 41 del FICG reconoce y celebra una trayectoria compartida y una cinematografía en constante evolución, consolidando los lazos culturales, creativos y productivos entre Chile, México y el cine iberoamericano, y reafirmando la vocación del Festival como plataforma de encuentro, reflexión y proyección internacional del cine de la región.