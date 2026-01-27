Con Inversión de 27 Millones de Pesos, Inicia Entrega de 16 Obras en Zacatecas

Con la entrega de la obra de reencarpetamiento en las colonias Hidráulica y Agronómica II, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente municipal Miguel Varela Pinedo, dio inicio a la entrega de un paquete de 16 obras de infraestructura en distintos puntos del municipio.

Así lo informó Julián Niño Muñoz, Jefe del Departamento de Ejecución de Obras, quien destacó que estas acciones representan un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura urbana de la capital, al responder a solicitudes prioritarias de la ciudadanía.

El funcionario explicó que las 16 obras fueron diseñadas bajo un enfoque integral, priorizando intervenciones en drenaje, agua potable y pavimentaciones, tanto en colonias como en comunidades. El objetivo principal es mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias zacatecanas mediante infraestructura funcional y duradera.

Entre las acciones más relevantes se encuentran cinco ampliaciones de la red de drenaje sanitario en la comunidad de Picones; en la colonia CTM, sobre la calle Nueva Sociedad; así como en las calles Pánfilo Natera, Leonardo Reynoso y Cervantes Corona, en la colonia Hinojosa Petit. Estas obras permitirán ampliar la cobertura del servicio y prevenir problemas derivados del rezago en infraestructura hidráulica.

En materia educativa, se realizó la rehabilitación general de la escuela primaria “20 de Noviembre”, mejorando las condiciones de un espacio clave para la formación de niñas y niños. Asimismo, se construyó una barda perimetral en el jardín de niños “Enriqueta Camarillo”, reforzando la seguridad de la comunidad escolar.

También se llevaron a cabo trabajos de construcción de banquetas y guarniciones en la calle Mercedes Benz, pavimentación con concreto hidráulico en la calle Uxmal y con adoquín en la calle de la Cofradía, en la colonia Lomas de Bracho, entre otras intervenciones.

Julián Niño Muñoz señaló que el conjunto de estas obras representó una inversión aproximada de 27 millones de pesos, recursos que se traducen en beneficios directos para la población y en un desarrollo urbano más ordenado para Zacatecas.