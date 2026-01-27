Esperan Gran Afluencia en la Feria de la Candelaria 2026

Se Obtuvieron Recursos Suficientes Para la Organización: Alcalde

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de Sombrerete, J. Santos Ramiro Hinojoza Aguayo, anunció oficialmente el programa de la Feria de la Candelaria 2026, la cual se llevará a cabo del 29 de enero al 8 de febrero. En rueda prensa, el alcalde presentó el cartel taurino, el programa general de actividades y a las cinco candidatas a reina, marcando el arranque formal de la máxima festividad del municipio.

Reconoció que, dadas las complicaciones financieras que enfrenta el municipio, organizar una feria de esta magnitud representa un reto importante, sin embargo, destacó que la disciplina financiera permitió destinar inicialmente tres millones de pesos para la organización del evento.

A esta cantidad se sumaron recursos generados por ingresos propios de la verbena, como la renta de espacios comerciales, la venta de boletos VIP y algunos bailes con cuotas de recuperación, además del respaldo del Gobierno del Estado, lo que permitió reunir los recursos suficientes para desarrollar la feria con tranquilidad y sin recortes en su programación.

El alcalde subrayó que la Feria de la Candelaria no sólo es una tradición profundamente arraigada en Sombrerete, sino también un motor clave para la reactivación económica del municipio. Recordó que en ediciones anteriores se logró una derrama económica estimada entre 50 y 60 millones de pesos, impulsada por eventos masivos, la Expo Agropecuaria y la alta a􀃀uencia de visitantes.

Para este año, destacó como un indicador positivo que los hoteles del municipio ya se encuentran completamente ocupados del 28 de enero al 8 de febrero, lo que re􀃀eja la llegada anticipada de paisanos y visitantes de otros estados.

En el ámbito cultural y social, el presidente municipal resaltó que la feria ya tuvo un arranque previo con eventos de gran valor simbólico, como la coronación de los monarcas de las danzas tradicionales, un acto que por primera vez reconoció formalmente a los grupos de danzantes y la herencia cultural que se transmite entre generaciones.

Asimismo, se llevaron a cabo actividades deportivas y recreativas como un encuentro nacional de ciclismo de montaña, el desfile de autos clásicos y concentraciones familiares en el jardín Zaragoza, que reflejan la convivencia y el ambiente festivo del municipio.

Respecto a la programación principal, informó que la elección de la reina se realizará el 29 de enero y que el 30 se llevará a cabo un baile de gala, con el objetivo de rescatar una tradición que llevaba más de una década sin realizarse.

Además, confirmó la participación de artistas de talla nacional, actividades deportivas, eventos gastronómicos, expresiones religiosas en honor a la Virgen de la Candelaria y la tradicional corrida de toros programada para el 2 de febrero.

Finalmente, el alcalde aseguró que se implementará un operativo especial de seguridad en coordinación con corporaciones municipales y estatales, apoyado por nuevas torres de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos del municipio.

Destacó que la corporación policial municipal ha crecido de manera importante y que, de ser necesario, se reforzará con personal auxiliar, con el objetivo de garantizar que la Feria de la Candelaria 2026 se desarrolle en un ambiente familiar, seguro y ordenado para habitantes y visitantes.