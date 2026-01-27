La Guerra Sucia en mi Contra, Desesperación Evidente: Mejía

Arrecian los ataques contra Ulises Mejía Haro previo al proceso interno de Morena, con la intención de desgastarlo y tratar de alcanzarlo en las encuestas, donde mantiene una ventaja de más de 20 puntos sobre su más cercana contendiente.

Ante estos señalamientos, Ulises Mejía Haro llamó a la serenidad y a la unidad, e invitó a todas y todos a concentrarse en las encomiendas actuales, dejando que sea la gente quien decida, en su momento, quién debe encabezar la gran responsabilidad de servir al estado.

“Yo sigo en Morena, soy impulsor de la Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum, no de ahora, sino desde sus inicios.

Estamos firmes y convencidos de que el trabajo todo lo vence”, expresó.