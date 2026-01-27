Miguel Varela Refuerza Alianzas por el Desarrollo Económico en Zacatecas

Con el objetivo firme de generar nuevas oportunidades para las familias zacatecanas, el alcalde capitalino, Miguel Varela, sostuvo una importante reunión de trabajo con Ninfa Salinas, Presidenta y Fundadora de Fundación Azteca.

Durante el encuentro, ambos líderes acordaron establecer una agenda de colaboración conjunta que priorice proyectos de alto impacto en el desarrollo económico y social. Esta alianza busca potenciar el talento local y fortalecer la economía de los hogares en el municipio a través de programas de emprendimiento y vinculación productiva.

El alcalde Miguel Varela aprovechó el espacio para reconocer la labor que Fundación Azteca ha realizado a nivel nacional durante décadas. Destacó que el aporte de esta organización ha sido fundamental para el progreso de la ciudadanía en general, brindando herramientas que permiten a las personas salir adelante por su propio esfuerzo.

Varela subrayó que esta reunión no es solo un acto protocolario, sino el inicio de una etapa de resultados. Informó que próximamente se darán a conocer las acciones específicas que se realizarán de manera coordinada desde Zacatecas, con las que se busca ampliar la cobertura de apoyos y proyectos que impulsen la calidad de vida de la base trabajadora y los emprendedores locales.

Con estas gestiones, el Gobierno Municipal de Zacatecas reafirma su compromiso de tocar las puertas necesarias para atraer inversión, proyectos sociales y herramientas que garanticen un futuro con mayor estabilidad y progreso para todos.