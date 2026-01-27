No Habrá Grandes Obras en el “Año del Progreso”; Margen es Corto: Saúl Monreal

Reitera que David Debe Realizar Cambios en su Gabinete

Por Miguel Alvarado Valle

El senador de la República por Morena, Saúl Monreal Ávila, expresó que le dará un voto de confianza al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, tras la presentación de la Agenda 2026 denominada el Año del Progreso, al señalar que es importante otorgar el beneficio de la duda y esperar que efectivamente se cumplan los objetivos anunciados. No obstante, el legislador advirtió que el concepto de progreso es muy amplio y que su alcance dependerá en gran medida de la visión con la que se aplique.

Señaló que algunos funcionarios tienen una perspectiva limitada sobre lo que significa progresar, lo que podría convertirse en un obstáculo para cumplir con la agenda planteada. En ese sentido, expresó su deseo de que el Año del Progreso realmente represente un compromiso serio y no se quede corto por la actuación de quienes integran la administración.

Saúl Monreal consideró que este momento es oportuno para que el gobernador valore el desempeño de su equipo y, si es necesario, realice cambios en su gabinete.

El senador también hizo énfasis en que los tiempos juegan en contra de la realización de obras de gran magnitud, pues explicó que los procesos administrativos, como las licitaciones, consumen meses e indicó que aun cuando existan recursos etiquetados, el margen para ejercerlos es reducido.

En este contexto, sostuvo que no es realista pensar en grandes obras de infraestructura en un periodo tan corto, ya que proyectos de gran escala no se concretan en año y medio y menos cuando se atraviesa un proceso electoral. Señaló que, en el mejor de los casos, podrían realizarse obras menores, pero no acciones de gran relevancia que representen un legado importante para el estado.

Finalmente, Saúl Monreal reiteró que la aspiración de que Zacatecas avance hacia el progreso es válida y necesaria, pero insistió en que todo dependerá de la capacidad de los funcionarios para atender los problemas y cumplir los compromisos.