Presentan Todo Sobre Las Orquestas. Falso Documental de Títeres y Sombras

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), continúan con la programación de Escenarios IMSS–Cultura 2025–2026 en Guadalajara, con la presentación de Todo sobre las orquestas. Falso documental de títeres y sombras, de la compañía La sombra rinconera.

El programa nacional Escenarios IMSS–Cultura 2025–2026 permite fortalecer la difusión de expresiones artísticas y el acceso a la cultura mediante la activación de los espacios escénicos del IMSS en distintas ciudades del país. Además, celebra la colaboración institucional y el compromiso del IMSS, la Secretaría de Cultura y el INBAL como promotores culturales, integrando salud, arte y comunidad en un mismo escenario.

Esta obra, de autoría y dirección de Flaviana Moreno, narra la historia de Manuel Maniqueo Rodríguez, quien desapareció un día. No fue sino hasta semanas después que sus compañeros de la banda de guerra y el pueblo entero notaron su ausencia. ¿Qué le pasó? ¿A dónde fue? ¿Quién se lo llevó? Solo unos cuantos testimonios afirman haberlo visto por última vez colgado de un huizache, huyendo a lomos del gallo Meneses.

Todo sobre las orquestas. Falso documental de títeres y sombras, forma parte de una trilogía que incluye Todo sobre los bailables y Todo sobre los actores, compartiendo un imaginario mágico característico de Flaviana Moreno, dramaturga, actriz, constructora de títeres y directora de teatro. Su universo creativo combina sabiduría ancestral asociada a la naturaleza, sentido común popular y una profunda reflexión sobre la trascendencia a través de la palabra grabada en la memoria.

La obra se presentará el viernes 30 de enero a las 10:00 horas y el sábado 31 y domingo 1 de febrero a las 13:00 horas.

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro del IMSS Guadalajara “Ignacio López Tarso”, ubicado en Av. 16 de Septiembre 868, Centro, de Guadalajara.

Todas las obras presentadas en el marco del programa Escenarios IMSS-Cultura son de acceso gratuito y están dirigidas a toda la familia. La cartelera completa puede consultarse en la página de la Convocatoria Nacional Escenarios IMSS–CULTURA 2025–2026 (https://escenariosimsscultura.inba.gob.mx/agenda).