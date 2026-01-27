Rumbo al Proceso Electoral, el PRI Cierra Fila

Con el propósito de darle curso a los trabajos partidistas propios de un proceso electoral, como lo son la actualización de los Comités Municipales, la rati􀂿cación del Registro Partidario y la exposición de los primeros criterios para la formación de coaliciones, se llevó a cabo este domingo una reunión de trabajo, en la sede del PRI estatal, la cual fue encabezada por el Presidente, Carlos Peña Badillo y el Diputado Federal, Miguel Alonso Reyes.

La sesión fue de carácter híbrido ya que por las distancias, algunos alcaldes y diputados locales no pudieron participar presencialmente, pero lo hicieron vía Zoom.

En la reunión, se determinó que sin descuidar el servicio público, los alcaldes municipales tendrán que coadyuvar con las tareas partidistas, tanto para fortalecer a sus estructuras municipales, como dando cuerpo a los eventos y reuniones de trabajo que el proceso 2027 demandará en los próximos meses.

Especial énfasis se tomó en la revisión de condiciones para determinar en qué municipios podría participar bajo el formato de coalición y también, se expuso que el PRI irá a cualquier coalición por la gubernatura del estado, en su condición de partido de oposición mayoritario.

En el tema de reelección para alcaldes y regidores, quedó muy claro, según lo de􀂿- nieron el Diputado Federal, Miguel Alonso Reyes y el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, que toda reelección se hará en función de los resultados que presente cada uno, re􀂿riéndose no solo a su función como servidores públicos, sino también por su presencia partidista en cada municipalidad.

La conclusión 􀂿nal de esta reunión de trabajo desarrollada este domingo, en el Salón Presidentes de la sede estatal priista, se deberá privilegiar el criterio de ir todos juntos, como partido, al proceso electoral del 2027, con una misma línea de trabajo y con una cohesión a toda prueba, hasta llegar al momento de la de􀂿nición del nombre de la priista o el priista que según el Comité Ejecutivo Nacional del PRI deberá encabezar la candidatura a gobernador del estado en el 2027.