140 Nuevos Policías y Agentes se Integran a la Estrategia de Seguridad del Estado

Graduados en la Unpol

Se integrarán Policías de Proximidad Municipales en corporaciones de los municipios del interior; así como Policías de Investigación y Agentes del Ministerio Público a la Fiscalía General del Estado.

La paz se construye con hechos y con presencia permanente: TJ.

Las y los alumnos egresados reafirmaron su compromiso de servir con integridad y respeto a la ley.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la graduación de 140 nuevos policías y agentes del Ministerio Público, quienes vendrán a fortalecer la seguridad del estado desde la Policía Estatal, Policías Municipales y la Fiscalía General del Estado y que terminaron su formación en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (Unpol).

“La paz se construye con hechos y con presencia permanente; sabemos que el progreso de esta tierra nace de garantizar la capacidad de que cada mujer, cada niña, niño y joven camine por las calles con absoluta confianza. Que quede bien claro: aquí la seguridad es nuestra prioridad máxima. Valoramos la labor de las y los policías como se merecen; por ello, en días pasados anunciamos un incremento salarial y la entrega de bonos para la Policía Estatal. Antes de que concluya mi periodo como gobernadora, Aguascalientes contará con los policías mejor pagados del país porque se lo merecen”, destacó Tere Jiménez.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, reconoció el esfuerzo de las y los egresados y los exhortó a desempeñar su labor con compromiso y vocación de servicio.

“Mujeres y hombres que han decidido servir a la sociedad, ser policía significa ser el primer contacto del Estado, el rostro cercano de la autoridad y el apoyo inmediato en los momentos más difíciles. A partir de hoy, la sociedad deposita su confianza en ustedes; actúen siempre con apego a la ley, con integridad y firmeza”, enfatizó Martínez Romo.

El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, señaló que la suma de esfuerzos permite que Aguascalientes sea de los estados más seguros del país y uno de los mejores para vivir.

“Sigamos trabajando en equipo, haciendo este frente común como lo hemos hecho hasta ahora. Hoy es un día importante en sus vidas, concluyen su capacitación y se transforman en servidoras y servidores públicos del estado que han decidido asumir una de las actividades más nobles: servir y proteger a la sociedad. Siéntanse orgullosos y no olviden que los buenos somos más”, resaltó Alonso García.

La rectora de la Unpol, Cecilia Pacheco Rangel, compartió un mensaje con las y los nuevos policías: “Los invito a desempeñar su labor con entrega y profesionalismo; reconozco su esfuerzo, disciplina y perseverancia. Nuestro compromiso como institución es seguir formando perfiles preparados, sensibles y éticos, porque cuando la seguridad se ejerce con conocimiento, se protege lo más valioso: la tranquilidad de nuestras familias”, expresó.

Finalmente, Claudia Jaqueline Escobedo Díaz y Leobardo Ramírez Macías, a nombre de las y los alumnos egresados, reafirmaron su compromiso de servir con integridad y respeto a la ley. De igual forma, reconocieron el impulso de la gobernadora Tere Jiménez para formar una policía más cercana, humana y profesional, así como el apoyo de sus familias, quienes los alentaron durante su capacitación.

Durante el evento se entregaron constancias a las y los alumnos egresados, quienes se integrarán como Policías de Proximidad Municipales en corporaciones de los municipios del interior del estado; así como Policías de Investigación y Agentes del Ministerio Público a la Fiscalía General del Estado.

En el evento que se realizó en la Sala de Conciertos del Complejo Tres Centurias, también estuvieron presentes María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; María de Jesús Díaz Marmolejo, senadora de la República por Aguascalientes; Mónica Becerra, diputada federal; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar en Aguascalientes; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; las y los diputados locales Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Lucía de León Ursúa y Rodrigo Cervantes; Lucero Espinoza, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga; Leticia Olivares Jiménez, presidenta municipal de Tepezalá; César Médina Cervantes, presidente municipal de Jesús María; Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; y Karla Martorell Moya, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y de Justicia del Estado.