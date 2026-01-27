Arranca en Aguascalientes Estrategia Regional de Seguridad Para Consolidar la paz

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el arranque de los trabajos de las Mesas de Inteligencia, Judicialización y Operativa, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional entre los gobiernos federal y estatales para consolidar las acciones que desarrollan a favor de la paz en todo el país.

“Cuenten con Aguascalientes; seguiremos trabajando en coordinación con los estados de la región y con las autoridades de los tres niveles de gobierno para lograr una paz duradera en nuestra entidad y en todo el país”, sostuvo la gobernadora.

Asimismo destacó que, como resultado de las acciones que se impulsan en la entidad y gracias al trabajo conjunto, Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país, prueba de ello es que el pasado mes de noviembre registró cero homicidios, además de que se tiene un avance del 75 por ciento en la detención de objetivos prioritarios.

El comandante de la 14/a. Zona Militar, Álvaro Javier Juárez Vázquez, dijo que la finalidad de estas mesas es reforzar las labores de inteligencia para tener información oportuna y de calidad, que a su vez permita fortalecer las carpetas de investigación, y así diseñar operativos conjuntos y efectivos en contra de la delincuencia en toda la región.

En estos grupos de trabajo participan el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, así como las Secretarías de Seguridad Pública y las Fiscalías de los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar también estuvieron la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María José Ocampo Vázquez; el coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes, Homero Edmundo Blanco Lozada; el jefe operativo de la V Región Militar, David Navarro Lara; el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García; y el jefe de la Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes, Luis Gaistardo Serrano, entre otras autoridades.