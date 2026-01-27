Asesoría y Gestión Gratuita Para Obtener Códigos de Barra en Productos de Aguascalientes

Llave de Acceso a Mercados Grandes

A través de la Secretaría de Desarrollo económico se ofrece el acompañamiento necesario para impulsar a las empresas locales.

Es una herramienta clave para fortalecer su competitividad y abrir nuevos mercados: Esaú Garza de Vega.

Con el propósito de apoyar el crecimiento y profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), les ofrece acompañamiento gratuito para tramitar su membresía GS1 México y obtener los códigos de barras para sus productos.

El secretario Esaú Garza de Vega señaló que representa la llave de acceso a grandes cadenas comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas nacionales e internacionales de comercio electrónico que exigen esta herramienta como requisito indispensable.

“Contar con un producto correctamente identificado incrementa la confianza de marca ante consumidores, además de facilitar los procesos logísticos, agilizar cobros en caja y optimizar la gestión de la cadena de suministro, por lo que se abren oportunidades de exportación y participación en nuevos mercados al cumplir con estándares globales de identificación”, sostuvo el titular de la Sedecyt.

Los requisitos básicos incluyen: registro de marca, e.firma vigente emitida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Constancia de Situación Fiscal no mayor a 30 días de expedición y comprobante de identificación oficial. El costo anual de la membresía depende del rango de ingresos de la empresa y va desde 630 pesos para la emisión de hasta 10 códigos de barra.

Los emprendedores y empresas interesadas en el cumplimiento de este trámite pueden acudir a las oficinas de la Sedecyt ubicadas en Nave 55 del Complejo Ficotrece en la colonia Ferronales, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m; o bien, comunicarse al teléfono 449 910 26 11, extensión 4841.