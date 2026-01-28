Bermúdez: Gobierno del Estado Apuesta por Rehabilitación y Ampliación de Escuelas

En Total, se Ejercerían 650 mdp

Por Miguel Alvarado Valle

La titular del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), Laura Elvia Bermúdez Valdés, informó que como parte de la “Agenda del Progreso” se realiza una inversión superior a los 250 millones de pesos en infraestructura educativa en Zacatecas, recursos que actualmente se encuentran en proceso de ejecución.

Detalló que las obras corresponden a distintos niveles, que van desde infraestructura de educación básica hasta media superior y superior, con un énfasis particular en el fortalecimiento de los planteles de nivel medio superior en diversos municipios del estado.

Entre los proyectos en marcha, destacó la construcción de una preparatoria en el municipio de Morelos, así como la segunda etapa del plantel COBAEZ 40 “Ana María Irma Maldonado”, en Guadalupe, obra que se desarrolla en coordinación entre el Gobierno del Estado, la Dirección General del COBAEZ y el Ayuntamiento.

Bermúdez Valdés señaló que este proyecto se pretende dejar consolidado durante el presente año, con el objetivo de que para el próximo ciclo escolar la escuela opere en su totalidad, permitiendo integrar plenamente a la matrícula estudiantil que actualmente cuenta con cuatro grupos fuera de aula.

Asimismo, informó que en la comunidad de Charco Blanco, en el municipio de Sombrerete, se avanza en la segunda etapa de la construcción de su preparatoria, proyecto que cuenta con el compromiso del titular del Ejecutivo estatal para dejarlo en operación total.

La directora adelantó que para 2026 se contempla ejercer cerca de 400 millones de pesos adicionales en infraestructura educativa, principalmente en acciones de ampliación y mejoramiento de planteles, como aulas, servicios sanitarios, muros perimetrales y domos, ya que la prioridad no es crear nuevas escuelas, sino rehabilitar y fortalecer las ya existentes.

Finalmente, estimó que durante este año se realizarán entre 170 y 200 acciones de infraestructura educativa y añadió que, en lo que va de la administración del gobernador David Monreal Ávila, se ha intervenido en más de mil 100 instituciones educativas en todo el estado, a través de distintos programas.