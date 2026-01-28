Cumple DIF Capital Compromiso con las Familias de San Blas en la Entrega Apoyos Invernales y Alimentarios

En un acto de cercanía y cumplimiento de compromisos, la presidenta honorífica del DIF Municipal de Zacatecas, Karla Estrada, visitó la comunidad de San Blas para encabezar la entrega directa de cobijas y leche fortificada, beneficiando a los sectores más vulnerables de la localidad.

Estas acciones han sido posibles gracias a la visión del alcalde capitalino, Miguel Varela, quien ha priorizado una administración de resultados inmediatos y atención directa en las comunidades. Bajo su liderazgo, el Ayuntamiento busca que los apoyos lleguen de manera eficiente a quienes más lo necesitan, fortaleciendo la calidad de vida de las familias zacatecanas.

Esta visita responde a la palabra empeñada por la presidenta durante las celebraciones decembrinas. Tras convivir con los habitantes en las tradicionales posadas, Estrada aseguró que regresaría con apoyos concretos para hacer frente a las bajas temperaturas, una promesa que hoy se traduce en beneficios tangibles.

Cabe destacar que estos apoyos son el resultado del esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal. Los artículos entregados fueron recaudados gracias al evento con causa protagonizado por el grupo flamenco Tassarba, donde la ciudadanía se unió para donar cobijas y pañales destinados a quienes atraviesan situaciones de atención prioritaria.

Durante la jornada, la presidenta honorífica recorrió las calles de la comunidad, saludando personalmente a las familias y escuchando sus inquietudes. Con esta acción, el DIF Municipal reafirma su compromiso de ser un puente de gestión real, asegurando que los recursos obtenidos mediante la solidaridad ciudadana lleguen a su destino final sin intermediarios y con total transparencia.