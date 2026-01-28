El PRI Está Listo Para Sumar a Perfiles Externos, Pero no Desesperado en Recibir Candidatos: Peña

Se Trabaja Para ir Solos o en Alianza en Elecciones, Destaca

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, a􀂿rmó que el partido mantiene las puertas abiertas para el diálogo y la suma de per􀂿les externos, aunque dejó en claro que no existe una necesidad urgente de incorporar a nuevos actores, ya que el priísmo zacatecano cuenta con mujeres y hombres preparados para encabezar los proyectos políticos rumbo al proceso electoral de 2027.

Peña Badillo explicó que, tras la autorización del Comité Ejecutivo Nacional para explorar políticas de coalición en los estados que tendrán elecciones, el PRI en Zacatecas ha comenzado un trabajo estratégico que prioriza el fortalecimiento interno del partido.

Señaló que 2025 fue un año dedicado a la reorganización de estructuras y que en 2026 se consolidará la militancia mediante procesos de a􀂿liación, actualización de padrones y fortalecimiento de los 58 comités municipales. El dirigente estatal subrayó que, si bien el PRI está abierto al diálogo con otras fuerzas políticas y a la construcción de alianzas, esto no responde a una debilidad del partido.

Por el contrario, aseguró que el PRI en Zacatecas es competitivo y sólido, y que las coaliciones se valoran como una herramienta para sumar esfuerzos en bene􀂿cio del estado, no como una imposición o una necesidad para subsistir políticamente.

En ese contexto, Peña Badillo sostuvo que en el priísmo no existen obsesiones, sino aspiraciones legítimas, y que cualquier acercamiento con actores de otros partidos se dará bajo reglas claras y acuerdos construidos con anticipación.

Añadió que la experiencia electoral ha demostrado que dejar estas decisiones para el 􀂿nal genera con􀃀ictos internos y afecta los resultados, por lo que el partido trabaja desde ahora en distintos escenarios, ya sea yendo solo o en coalición.

El dirigente reiteró que todas aquellas zacatecanas y zacatecanos que coincidan en la necesidad de rescatar al estado serán bienvenidos a sumar, aunque enfatizó que el partido no anda en la búsqueda desesperada de candidatas o candidatos.

“En el PRI estamos completos”, a􀂿rmó, al destacar que existen per􀂿les con capacidad, trayectoria y compromiso para encabezar un proyecto sólido. Finalmente, Carlos Peña Badillo recalcó que el objetivo central del PRI es recuperar la con􀂿anza ciudadana y construir un proyecto ganador rumbo a una de las elecciones más grandes en la historia del estado, que incluirá la renovación de ayuntamientos, distritos locales y federales.