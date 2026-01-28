Policía Turística Consolida a Aguascalientes Como Destino Seguro

En Aguascalientes, la seguridad se trabaja todos los días, tanto para quienes viven en el estado como para quienes lo visitan, señaló el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo. Destacó que cuidar la imagen de la entidad y brindar protección a las y los turistas genera oportunidades para las familias y para sectores económicos como el restaurantero, hotelero y el transporte público, entre otros.

El funcionario explicó que la Policía Turística está integrada por elementos estatales bilingües, capacitados en el idioma inglés por personal de la Embajada de Estados Unidos, y que además cuentan con formación en historia, geografía y amplio conocimiento de los principales sitios turísticos del estado, lo que les permite orientar y brindar información cultural y vial a las y los visitantes.

Añadió que este grupo especializado también recibe capacitación en primeros auxilios, atención a emergencias y protocolos de primer respondiente, por lo que, además de ofrecer un servicio de proximidad social, realizan labores de seguridad y prevención del delito para garantizar una experiencia segura.

Martínez Romo subrayó que, con el trabajo de la Policía Turística, se reafirma la posición de Aguascalientes como un estado seguro y hospitalario, que brinda atención de calidad y calidez a quienes lo visitan.

Finalmente, destacó que los elementos de este grupo especializado se encuentran desplegados estratégicamente en los municipios de la entidad, así como en las Puertas de Seguridad norte y sur ubicadas sobre la carretera federal 45.