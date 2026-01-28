Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Compra de 816 Equipos Médicos de Alta Tecnología Para el Sector Salud

Con una Inversión de 11 Mil 257 mdp

La Presidenta recordó que, en 2026, se invertirán 45 mil 675 mdp para la construcción de 24 hospitales en todo el país.

De los 816 equipos médicos, 341 serán destinados al IMSS; 237 al IMSS Bienestar; 178 al ISSSTE; 41 a los servicios médicos de Pemex y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad.

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, adquirirá 816 equipos médicos de alta tecnología con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos (mdp), de los que 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 237 al IMSS Bienestar en las 24 entidades federalizadas; 178 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 41 a los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los 816 equipos médicos de alta tecnología se destinarán a todas las instituciones de salud del Gobierno de México, con el objetivo de que las y los mexicanos tengan derecho a los mejores hospitales, para que la atención a la salud sea igual para el que más tiene y para que el menos tiene.

“Durante mucho tiempo, estos equipos solamente había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 256 cortes, es un tomógrafo con mucha precisión, estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa, es decir, quien no tiene recursos económicos no podían acceder a estos equipos. Entonces es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel”, afirmó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que, en 2026, se invertirán 45 mil 675 mdp para la construcción de 24 hospitales en todo el país. Además, recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación crearán 10 mil camas más en contraste con los 36 años del periodo neoliberal en los que sólo se crearon 4.3 mil camas.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que se trata de 25 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, 238 tomógrafos; 38 resonadores magnéticos; cinco PET-CT (tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada) relevante para cáncer; 500 mastógrafos y 10 equipos entre ellos gammacámaras, angiógrafos y braquiterapia.

De los 500 mastógrafos que serán adquiridos con una inversión de mil 682 mdp: 227 serán para el IMSS, 100 para el ISSSTE, 147 para el IMSS Bienestar, 22 para Pemex y cuatro para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. En el caso de los 238 tomógrafos será una inversión de 4 mil 753 mdp: de los que 79 serán para el IMSS, 69 para el ISSSTE, 73 para el IMSS Bienestar, 11 para Pemex y seis para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Respecto a las resonancias magnéticas, serán 38 equipos con una inversión de mil 379 mdp: 15 serán para el IMSS, siete para el ISSSTE y para el IMSS Bienestar, respectivamente, cinco para Pemex y cuatro para institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

Asimismo, serán 25 aceleradores lineales con una inversión de 2 mil 590 mdp: nueve para el IMSS, dos para el ISSSTE, seis para el IMSS Bienestar, tres para Pemex y cinco para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Y finalmente, 15 equipos de distintas tecnologías por 852 mdp, como un angiógrafo, dos de braquiterapia, cinco PET-CT y siete gammacámaras con CT, de ellos 11 serán para el IMSS y cuatro para el IMSS Bienestar.

Estimó que en los siguientes dos meses sea adjudicada esta compra, mediante un nuevo modelo en el que a través del trato directo de los fabricantes se generen mejores condiciones de eficiencia, garantías y de precios.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en 2025 se realizó la mayor compra de equipo médico en la historia de la institución con 67 mastógrafos para 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 40 hospitales en 21 estados; 42 tomógrafos para 40 hospitales en 19 estados; 12 resonadores magnéticos para 12 hospitales de ocho estados y dos angiógrafos en dos hospitales de dos entidades federativas.

Explicó que el nuevo equipo se adquirió con un Nuevo modelo de compra en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el que la compra fue directamente con los fabricantes, con quienes se realizó un diálogo, de tal manera que de un presupuesto de 3 mil 154 mdp, se realizó una inversión de mil 747 mdp, es decir un ahorro de 45.5. por ciento.

El director general del ISSSTE, ⁠Martí Batres Guadarrama, destacó que en 2026 tendrá 241 frentes de obra para realizar 200 consultorios, 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs), 14 UMF, cuatro Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y 13 unidades hospitalarias, con el objetivo de acercar servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera, mejorar las condiciones materiales para la atención y ampliar la infraestructura del Instituto.

⁠El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que el programa La Clínica es Nuestra fortalece el primer nivel de atención beneficiando a 8 mil 483 unidades a través de una inversión total de más de 4 mil 600 mdp, se realizaron 42 mil 425 acciones de mejoramiento de infraestructura, equipamiento médico y mobiliario, para ello más de 67 mil 864 personas decidieron en qué se implementan los recursos a través de los 8 mil 587 Comités de Salud para el Bienestar (COSABIs) conformados.

En la conferencia matutina, también estuvo presente el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, quien informó las acciones preventivas para evitar enfermedades como la diabetes y sus complicaciones.