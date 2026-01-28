Productores de Frijol Exigen Ampliar Programa de Acopio en Zacatecas

Enfrentan Múltiples Fallas y Coyotes se Aprovechan : Galván

Por Nallely de León Montellano

Productores de frijol de distintos municipios del estado exigieron la ampliación inmediata del programa de acopio, al advertir que la meta anunciada para Zacatecas está por cumplirse sin que miles de campesinos hayan logrado entregar su cosecha, principalmente por falta de costales, cierres de centros, saturación de bodegas y presuntas prácticas de coyotaje.

Fernando Galván Martínez, quien encabezó el reclamo ante medios de comunicación, aseguró que este ciclo se registró una producción cercana a 400 mil toneladas en la entidad, mientras que la meta oficial de compra –de acuerdo con lo anunciado por autoridades federales– sería de 80 mil toneladas.

Sin embargo, dijo que el acopio reportado hasta ahora ronda las 70 mil toneladas, por lo que, de no ampliarse el programa, se corre el riesgo de que el resto del frijol quede fuera del esquema y termine vendido a intermediarios, o se deteriore. El productor sostuvo que, en varios puntos, los centros dejaron de recibir grano desde el viernes, aun cuando se formaron filas de campesinos. Señaló que el problema no es sólo el cupo, sino la operación, “no hay costales, no hay desfogue de bodegas y hay centros que trabajan muy mal”.

Entre los señalamientos, mencionó el caso de Tacoaleche, donde afirmó que no se ha pagado a productores por falta de capturista y por problemas de conectividad: “¿cómo es posible que estando a 15 minutos de la capital no haya internet?”, reprochó.

Además, denunció malos tratos hacia campesinos y pidió cambios en el manejo del centro de acopio en esa zona. Galván Martínez reconoció que no todos los centros presentan el mismo nivel de conflicto. Puso como ejemplo a Pánuco, al que describió como de los que “mejor ha funcionado”, aunque también reportó cierres recientes.

En contraste, dijo que en Calera y otros puntos el problema es la saturación, por lo que insistió en que se requiere desfogar bodegas para seguir recibiendo frijol. Uno de los señalamientos más delicados fue la presencia de intermediarios que, de acuerdo con su versión, estarían aprovechando el desorden en el acopio para comprar a precios bajos, principalmente en Fresnillo, Juan Aldama, Loreto y Pinos.

En ese contexto, afirmó que la entrega de costales debería garantizarse “directamente” a productores registrados en los programas federales, para evitar que el grano se desvíe hacia el coyotaje.

En su posicionamiento, el productor llamó a que también haya aportación estatal y municipal para ampliar la compra del grano, al considerar que el apoyo debe ir a la base productora.

Planteó que, si no es posible una ampliación grande, se establezca un esquema por etapas con metas y plazos claros –por ejemplo, ampliar entre 15 y 20 mil toneladas en periodos definidos– pero con certeza de recepción y pago.

Durante la intervención, también expresó solidaridad con personal del sector salud que mantenía protesta en el sitio, al señalar que su presencia obedecía a su propia agenda del campo, pero coincidieron en la exigencia de soluciones y respeto a acuerdos.

Finalmente, advirtió que el con􀃀icto podría escalar si no hay respuesta pronta; productores plantearon la necesidad de organizar una mesa con autoridades estatales y federales, así como valorar nuevas movilizaciones para presionar por la ampliación del acopio y el cumplimiento de pagos pendientes.