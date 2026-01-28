Pronto Iniciará Rehabilitación del Museo de la Toma de Zacatecas

Otros Espacios También Serán Atendidos: Muñoz Reyes

Por Miguel Alvarado Valle

La directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), María de Jesús Muñoz Reyes, informó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Obras Públicas para priorizar la atención y rehabilitación de museos y espacios culturales del Centro Histórico de Zacatecas, de cara al Festival Cultural 2026.

Detalló que el primer inmueble en ser intervenido será el Museo de la Toma de Zacatecas, al tratarse del recinto más visitado y por la cercanía del festival, además de que presenta necesidades urgentes de mantenimiento.

Explicó que personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó ya trabajos de campo en el museo, como parte del diagnóstico técnico necesario para iniciar las labores a la brevedad, estimando que los trabajos comiencen en un plazo no mayor a dos semanas.

Muñoz Reyes señaló que, si bien las intervenciones se desarrollarán a lo largo de todo el año, existe el compromiso de que las acciones más visibles y urgentes, como la pintura y rehabilitación de fachadas, queden concluidas antes del festival. Añadió que la atención al Museo de la Toma de Zacatecas es prioritaria debido a antecedentes de incidentes estructurales, como el desprendimiento de plafones registrado meses atrás.

Asimismo, destacó que para este año se consolidará el proyecto de resane y pintura en la zona conocida como Ciudadela del Arte, que comprende espacios como el Museo Zacatecano, la Fototeca y la Cineteca, con la intención de mejorar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad.

En el caso del Extemplo de San Agustín, indicó que los trabajos actuales deberán concluirse antes del inicio del festival y que posteriormente se contempla una segunda etapa de intervención.

La titular del IZC agregó que, a través del programa de Ciudades Patrimonio 2026, se continuará destinando una bolsa especí􀂿ca para la atención de museos emblemáticos, entre ellos San Agustín, el Museo Pedro Coronel y el Museo Rafael Coronel, donde se realizarán acciones como impermeabilización, refuerzo y a􀂿anzamiento de muros, así como mantenimiento general, en coordinación con las instancias correspondientes.

Finalmente, precisó que todas estas acciones se realizan en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Junta de Monumentos, respetando la normatividad vigente.