Zacatecas Capital lanza “Bache Resuelto”, ChatBot para reportar baches en tiempo real

Con el objetivo de atender de manera más ágil y eficiente los reportes ciudadanos, la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas, puso en funcionamiento el ChatBot “Bache Resuelto”, una herramienta tecnológica que permitirá denunciar en tiempo real la presencia de baches en calles de la capital.

Así lo dio a conocer la Directora General de la dependencia, Lupita Flores, quien explicó que esta acción se realiza por instrucciones del presidente municipal, Miguel Varela, como parte de la estrategia para mejorar la infraestructura vial del municipio.

Detalló que la ciudadanía puede enviar sus reportes a través de WhatsApp al número 492-197-30-76, ya sea por mensaje de texto o de voz. Para facilitar la atención, se solicita compartir la ubicación exacta del bache, indicando el nombre de la calle, referencias cercanas y, de ser posible, la localización GPS. Además, se pide adjuntar una fotografía del bache y los datos de la persona que realiza el reporte.

“Con esta herramienta buscamos que la población se involucre y que podamos atender con mayor rapidez las afectaciones en la carpeta asfáltica. Cada semana se elaborará una relación de los reportes recibidos a través del ChatBot para dar seguimiento puntual”, señaló la funcionaria.

Lupita Flores destacó que, aunque el número está destinado principalmente al reporte de baches, también podrán recibirse notificaciones sobre otros servicios, como fallas en el alumbrado público, las cuales serán canalizadas al área correspondiente.

Finalmente, aseguró que el Presidente Miguel Varela mantiene la meta de avanzar de manera decidida en la eliminación de baches durante 2026, y agradeció al equipo de la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, ya que esta tecnología fue desarrollada por personal de la propia dependencia, reafirmando el compromiso de brindar soluciones innovadoras a la ciudadanía.