¡El Museo Espacio Cumplirá 10 Años y Queremos Festejar Contigo!

Te esperamos en nuestro evento de aniversario para compartir una tarde llena de arte y sorpresas este jueves 29 de enero.

Tendremos salas abiertas con las exposiciones:

“Tufic Yazbek. Presencia Singular”. Legado de uno de los grandes fotógrafos mexicanos

“Cordis Insensatus”. Muestra de obra plástica realizada por pacientes del Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mojica García

“Futuro(s) Posible(s). 60 años de Arte Joven”

“Memorias de Museo Espacio: los simbolismos de Jannis Kounellis”

Recorridos especiales, recitales y danza en vivo. El acceso será gratuito.

¡No faltes, queremos celebrar juntos!