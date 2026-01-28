¡El Museo Espacio Cumplirá 10 Años y Queremos Festejar Contigo!

Te esperamos en nuestro evento de aniversario para compartir una tarde llena de arte y sorpresas este jueves 29 de enero.
Tendremos salas abiertas con las exposiciones:
- “Tufic Yazbek. Presencia Singular”. Legado de uno de los grandes fotógrafos mexicanos
- “Cordis Insensatus”. Muestra de obra plástica realizada por pacientes del Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mojica García
- “Futuro(s) Posible(s). 60 años de Arte Joven”
- “Memorias de Museo Espacio: los simbolismos de Jannis Kounellis”
Recorridos especiales, recitales y danza en vivo. El acceso será gratuito.
¡No faltes, queremos celebrar juntos!