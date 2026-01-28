Gobierno del Estado y Nissan Otorgan 50 Becas del 100 por Cierto Para Estudiar Manufactura Automotriz

Para la Universidad Nissan

La beca cubre inscripción, mensualidades, uniforme, transporte y servicio de comedor.

El registro de aspirantes estará abierto desde hoy hasta el 27 de febrero de 2026 en https://es.surveymonkey.com/r/HZBBHKD/.

Aspirantes deben tener 18 años, certificado de bachillerato, un promedio mínimo de 8.0, presentar acta de nacimiento y aprobar estudio socioeconómico.

¿Te gustaría estudiar manufactura automotriz sin preocuparte por los gastos? Gracias a la colaboración entre Nissan Mexicana y el Gobierno del Estado, hoy esta oportunidad es una realidad para las y los jóvenes de Aguascalientes.

La Universidad Nissan abrió la convocatoria para otorgar 50 becas del cien por ciento en el programa de Técnico Superior Universitario en Producción, Área Manufactura Automotriz, una opción académica con alta demanda laboral y amplias oportunidades de desarrollo profesional.

Formarte en la Universidad Nissan te permitirá adquirir conocimientos de manera práctica en un entorno directamente vinculado con la industria automotriz. La beca cubre inscripción, mensualidades, uniforme, transporte y servicio de comedor para que puedas enfocarte plenamente en tu formación académica y crecimiento personal.

El registro de aspirantes estará disponible desde hoy hasta el 27 de febrero de 2026 a través del enlace https://es.surveymonkey.com/r/HZBBHKD. Las solicitudes serán evaluadas del 2 al 6 de marzo de 2026 por el Comité Evaluador del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), y los resultados se publicarán el 7 de marzo de 2026 en los medios oficiales.

Las y los seleccionados cursarán un propedéutico del 16 de marzo al 30 de abril de 2026 en el campus de la Universidad Nissan. El inicio del cuatrimestre está programado para el 4 de mayo de 2026.

Para participar es necesario tener 18 años cumplidos, contar con certificado de bachillerato, un promedio mínimo de 8.0, presentar acta de nacimiento y aprobar un estudio socioeconómico como parte del proceso de selección.

No dejes pasar esta oportunidad de integrarte a una de las industrias más dinámicas del mundo y construir un futuro profesional sólido.