Tere Jiménez Transforma La Ribera con Nuevo Parque

Niños y Niñas ya Tienen un Espacio Seguro Donde Jugar

Beneficiará a más de 12 mil habitantes.

Cuenta con cancha multiusos para basquetbol y voleibol, cancha de futbol, aparatos para realizar ejercicio y alumbrado público.

Esta obra demuestra que la gobernadora es municipalista y que le tiene amor a la gente: Margarita Gallegos.

Convencida de que los espacios públicos de calidad fortalecen la sana convivencia y el tejido social, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó el nuevo Parque de La Ribera, un espacio completamente renovado que beneficiará a más de 12 mil habitantes del municipio de San Francisco de los Romo.

Durante la inauguración, la gobernadora destacó que la transformación del fraccionamiento La Ribera avanza paso a paso con el objetivo de brindar lugares seguros, dignos y funcionales para las familias.

“Queremos que este parque sea un punto de encuentro donde las familias convivan, donde las niñas y los niños jueguen seguros y donde todas y todos tengan un espacio para ejercitarse y disfrutar. No importa de dónde vengamos, todas y todos podemos alcanzar nuestros sueños; aquí seguiremos trabajando y trayendo programas para ustedes y sus familias”, expresó.

El secretario de Obras Públicas, César Enrique Peralta Plancarte, informó que el parque cuenta con cancha multiusos para basquetbol y voleibol, cancha de futbol, aparatos para realizar ejercicio y alumbrado público, obra que representó una inversión cercana a los 6 millones de pesos.

Por su parte, la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, reconoció el compromiso de la gobernadora con las familias.

“Esto es lo que necesita La Ribera. Esta obra demuestra que la gobernadora es municipalista y que le tiene amor a la gente. Gracias, a nombre de todo nuestro municipio”, subrayó.

A nombre de las y los vecinos beneficiados, Sarahí Durón, habitante de La Ribera, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado. “Me siento muy contenta de contar con su apoyo, gobernadora. No nos ha dejado solos y esta obra nos hacía mucha falta”, señaló.

En la entrega del parque también estuvieron presentes Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Bety Montoya, diputada local, y Arentsen Dávila Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).