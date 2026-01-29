Arranca en Febrero Campaña Permanente y Gratuita de Esterilización e Identificación Canina en Zacatecas

Con el objetivo de atender de manera responsable y estructural la sobrepoblación de perros en situación de calle, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Centro de Control Canino, pondrá en marcha una campaña integral y permanente de esterilización, identificación y corresponsabilidad ciudadana. La estrategia iniciará durante la primera semana de febrero y será totalmente gratuita, informó Isaac Rivera Ruvalcaba, Director General de Medio Ambiente.

La campaña contempla principalmente la esterilización de perros callejeros, quienes además serán identificados mediante una placa con código único vinculada a una base de datos municipal con registro fotográfico. Este sistema permitirá dar seguimiento a cada ejemplar, incluso en caso de extravío de la placa, detectar problemáticas de salud y ubicar las zonas donde se concentran con mayor frecuencia.

La estrategia retoma experiencias exitosas y se fortalece con el acompañamiento de asociaciones animalistas y la participación de la ciudadanía, especialmente en el cuidado postoperatorio, etapa clave para garantizar la recuperación de los animales.

Asimismo, se incluye la esterilización e identificación de perros domiciliarios, con el fin de fomentar la tenencia responsable. A partir de esta base de datos, el municipio podrá identificar propietarios y aplicar sanciones en casos de abandono o negligencia, conforme a la normatividad vigente.

Como parte de esta política pública integral, se impulsará también la adopción responsable mediante paseos controlados de perros resguardados en el Centro de Control Canino, además de jornadas permanentes de donación de alimento e insumos.

Se proyecta realizar entre 50 y 60 esterilizaciones mensuales. Con esta acción, el gobierno encabezado por el presidente Miguel Varela Pinedo reafirma su compromiso con el cuidado animal y con políticas preventivas, humanas y basadas en datos.