Avanza Construcción de 1.8 Millones de Viviendas; Inicia Entrega en Yucatán Donde la Meta son 70 mil

Vivienda Para el Bienestar:

De la meta en Yucatán, que pasó de 19 mil 500 viviendas a 70 mil, están en obra 37 mil 307 viviendas a través de una inversión de 42 mil mdp en beneficio de 252 mil personas; generarán 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos.

En el desarrollo San Marcos del Infonavit de Mérida, Yucatán se entregan las primeras 64 viviendas, se construyen 2 mil 608; a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027 se entregarán mensualmente 134 viviendas.

Se han reestructurado más de 136 mil créditos impagables: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.

Ciudad de México.- El programa Vivienda para el Bienestar avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas, por ello, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó a través de un enlace desde Palacio Nacional la entrega de las primeras viviendas del desarrollo San Marcos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Mérida, Yucatán, donde la meta sexenal aumentó a 70 mil viviendas.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que en Yucatán se incrementó la meta de 19 mil 500 viviendas a 70 mil en todo el sexenio: 10 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 60 mil del Infonavit, de las que ya están en obra 37 mil 307, lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos (mdp) beneficiando a 252 mil personas y generando 210 mil empleos directos, así como 315 mil indirectos. Detalló que en Yucatán se entregarán 6 mil escrituras en los siguientes cinco años y se otorgarán 4 mil 500 créditos de mejoramiento por parte del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas, y a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027, se entregarán mensualmente 134 viviendas. Informó que en Yucatán ya se tienen contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, en donde ya iniciaron obras en 13 mil viviendas, lo que representa 40 por ciento de lo contratado, el resto de los trabajos comenzarán en los próximos meses antes de que concluya el primer semestre.

Además, explicó que están en revisión 15 proyectos más para 20 mil 500 viviendas, con ello este año se habrá iniciado la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en el estado.

Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.

Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.