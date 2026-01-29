Fomenta Miguel Varela la Narrativa de Resistencia con el Concurso de Cuento Feminista “¡Nos Queremos Vivas!”

En un esfuerzo contundente por romper los silencios que históricamente han rodeado a las mujeres, el Presidente Municipal de Zacatecas, Miguel Varela, impulsa una agenda de justicia social que pone en el centro la dignidad y la seguridad de las niñas y mujeres.

A través del Instituto Municipal de la Mujer Zacatecana para la Igualdad (INMUZAI), bajo la dirección de la Licenciada Georgina Arce, se convoca a la segunda edición del certamen literario “¡Nos Queremos Vivas!: Libres para contar, libres para vivir”.

Esta iniciativa nace de la convicción de que lo que no se nombra no existe. Por ello, desde la administración de Miguel Varela se busca que el municipio sea un espacio donde las mujeres no solo estén protegidas, sino que tengan el poder de reclamar sus propias narrativas. El concurso es una invitación abierta a utilizar la literatura como una herramienta política y de sanación, transformando la palabra en un acto de resistencia frente a las desigualdades.

La participación está abierta para todas aquellas mujeres que deseen alzar la voz a través de las letras bajo las siguientes bases principales: se deberá enviar un cuento inédito con perspectiva feminista que refleje la lucha por la autonomía y la libertad; la fecha límite para la recepción de los trabajos es el 6 de febrero de 2026; y se invita especialmente a quienes ven en la escritura una forma de rebeldía y esperanza.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Zacatecas y el INMUZAI reafirman que el camino hacia la justicia pasa necesariamente por el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres. Se invita a toda la comunidad a consultar las bases completas en el siguiente enlace y a sumarse a este movimiento de palabra y vida: Convocatoria ¡Nos Queremos Vivas!