Logra Miguel Varela Acuerdo Histórico con Locatarios: Anuncia Descuento del 30% en Cuotas

En un ejercicio de escucha activa y trabajo en equipo, el alcalde de la capital, Miguel Varela, encabezó una reunión de trabajo con las y los locatarios de los principales mercados de la ciudad. El objetivo principal fue consolidar soluciones conjuntas que impulsen la economía local y reconozcan el esfuerzo diario de quienes dan vida a estos centros comerciales.

Acompañado por Alejandro Gómez, titular de Plazas y Mercados del municipio, el presidente municipal cumplió uno de sus compromisos prioritarios de gestión: facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los comerciantes mediante incentivos reales.

Durante el encuentro, Miguel Varela anunció que, tras realizar las gestiones necesarias, se aplicará un descuento del 30% a todos los locatarios que realicen su pago de cuota anual antes del 31 de enero.

El presidente agradeció la disposición de los líderes y representantes de los distintos mercados, mencionando de manera especial a colaboradores que conforman el equipo de equipo de Plazas y Mercados por lograr este consenso.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de ser una administración facilitadora, que escucha las necesidades del sector comercial y construye propuestas que aseguran la prosperidad y el orden de nuestra capital. Por lo que se invita a todas y todos los locatarios a acercarse a las oficinas correspondientes para aprovechar este beneficio vigente durante el presente mes de enero.