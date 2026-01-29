Ventajas Competitivas, T-MEC e Incremento en Industrias Como la Electrónica, Explican Aumento de 7.6% en Exportaciones: Presidenta Claudia Sheinbaum

Cercanía con EU Ayuda Mucho, Destaca

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el incremento de 7.6 por ciento en las exportaciones totales de 2025 se debe a las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países debido a su cercanía con los Estados Unidos, sumado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como al aumento en las industrias como la electrónica. Además, recordó que la balanza comercial es favorable ya que se exporta más que lo que se importa, lo que es bueno para la economía nacional.

“Hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica, por ejemplo, la industria electrónica aumentó de manera muy importante. Y eso tiene que ver, no solamente con el Tratado Comercial, sino tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países; entre otras, la cercanía sencillamente, eso ayuda mucho”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, la jefa del Ejecutivo Federal, celebró que la balanza comercial es favorable, gracias a que México exporta más de lo que importa, lo que se traduce en resultados positivos para la economía nacional.

“Y también no solamente aumentaron las exportaciones, sino que la balanza comercial, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta. Exportamos más de lo que importamos, eso siempre es bueno para la economía”, aseguró.