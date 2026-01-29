Estudia Gratis en Yale, la UNAM y el Tec: Disponibles Tres mil Becas del 100 por Ciento

¿Te imaginas aprender inteligencia artificial, marketing digital, liderazgo o análisis de datos con cursos en línea de universidades como Yale, la UNAM o el Tec de Monterrey… y totalmente gratis?

Hoy es posible. El Gobierno del Estado de Aguascalientes, en alianza con el Banco Santander, pone a disposición de la comunidad educativa tres mil becas del 100 por ciento para acceder a más de 70 cursos digitales de nueva generación, como parte de la estrategia El Gigante Digital.

A través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), estudiantes, docentes y personal educativo pueden capacitarse a su propio ritmo, desde cualquier lugar, con contenidos impartidos por instituciones de prestigio internacional como Yale University, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Austral, entre muchas otras.

Los cursos están diseñados para responder a las demandas del mundo actual, con temas como habilidades digitales, creatividad, salud mental, diversidad e inclusión, análisis de datos, marketing e inteligencia artificial, fortaleciendo tu perfil académico y profesional.

Esta iniciativa busca que más jóvenes y docentes de Aguascalientes se preparen para los retos del presente y del futuro, elevando la calidad de la educación media superior y superior en el estado.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de 16 años en adelante, así como a docentes y personal administrativo de instituciones públicas y privadas. Las becas son del 100 por ciento y el aprendizaje es flexible.

Fecha límite de registro: 15 de febrero. Regístrate aquí: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/instituto-de-educacion-de-aguascalientes/.