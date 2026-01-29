Tere Jiménez se Reúne con el Embajador de España Para Impulsar Proyectos de Economía, Turismo, Cultura y Educación

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, con quien abordó diversos temas enfocados a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre el estado y ese país europeo, especialmente en temas de economía, agroalimentación, cultura, turismo y educación.

“Quiero agradecer al embajador de España en México que hoy esté aquí en Aguascalientes; estuvimos platicando sobre temas económicos, del campo, turismo, seguridad y educación para que podamos seguir creciendo aquí en esta gran tierra. Vamos a seguir avanzando mucho en estos temas y, sobre todo, en la relación de amistad que tenemos con España”, precisó la gobernadora.

Durante el encuentro, Tere Jiménez destacó que este año la ciudad de Madrid, España, es la comunidad invitada a la Feria Nacional de San Marcos, por lo que será una excelente oportunidad para generar vínculos de colaboración y posicionar a Aguascalientes como un socio estratégico y confiable para España.

Por su parte, el diplomático español agradeció la anfitrionía de la gobernadora de Aguascalientes y expresó su total disposición de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo de ambas regiones y las condiciones de vida de la población.

“Quiero expresar mi agradecimiento a la gobernadora Tere Jiménez; me pongo a tu disposición para mejorar esta relación que va más allá de lo económico o comercial, más bien es una relación de amistad, casi familiar, culturalmente muy unida a Aguascalientes”, sostuvo.

Por otro lado, destacó la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y España, el cual, dijo, será una buena oportunidad para que los productos de Aguascalientes entren no solo al país ibérico, sino al resto de los estados miembros de la Unión Europea; de igual forma, externó su compromiso de trabajar con la comunidad empresarial española para que la inversión proveniente de esa región crezca en Aguascalientes.

En la reunión, Duarte Cuadrado conoció algunos indicadores que registra Aguascalientes en materia económica y de seguridad pública, así como los resultados más relevantes de la edición pasada de la Feria Nacional de San Marcos. “Enhorabuena por esos resultados e indicadores increíbles e impresionantes que tienen en seguridad”, resaltó.

En la reunión que se celebró en el Palacio de Gobierno, por parte de la Embajada de México en España también estuvieron presentes Pablo Pérez, consejero político; Yolanda Rodríguez, consejera de Interior; Guadalupe Díaz González, consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación; Aloña Aramburu Iturbe, analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial. Además asistieron Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del estado; Mauricio González López, secretario de Turismo del estado; José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos; Lorena Martínez Rodríguez, representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México, y José Juan Sánchez Barba, coordinador general del Gabinete estatal.