Anuncia Miguel Varela Módulo de Inscripciones Escolares en Coordinación con la Secretaría de Educación

Con el objetivo de simplificar los procesos administrativos y brindar mejores servicios a las familias zacatecanas, el alcalde Miguel Varela anunció la instalación de un módulo de inscripciones para el nivel básico en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Esta iniciativa es el resultado de una exitosa suma de esfuerzos entre la administración capitalina y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, diseñada para facilitar el ingreso de niñas y niños a las instituciones públicas en este próximo ciclo escolar.

Acompañado por Nancy Espinoza, Secretaria de Solidaridad y Desarrollo Humano, y Paloma Aranda, titular de Educación del municipio, el presidente destacó que este servicio busca evitar traslados innecesarios y agilizar los trámites para la ciudadanía en general.

El módulo estará disponible para atender a la población del 3 al 13 de febrero en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Zacatecas.

Se trata de inscripciones para escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de ser un facilitador del desarrollo educativo y de mantener una administración de puertas abiertas que atienda las necesidades prioritarias de las familias.