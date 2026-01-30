Castorena: Ni Lujo ni Ocurrencia, el Programa de Profesionalización de Enfermería, es un Derecho

Hoy, Paro en 12 Hospitales Comunitarios y Centros de Salud más Concurridos

Por Miguel Alvarado Valle

Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), denunció la falta de cumplimiento en el programa de profesionalización del personal de Enfermería y afi rmó que existe una corresponsabilidad entre la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar para garantizar su aplicación y el reconocimiento de la nueva categoría laboral.

La dirigente sindical explicó que existen acuerdos formales tomados el pasado 15 de enero, en los que se establece claramente la participación de IMSS Bienestar. Mencionó que aun cuando algunas plazas todavía no han sido transferidas ofi cialmente, estas se encuentran contempladas en los anexos y su migración al IMSS Bienestar es inminente. Advirtió que la falta de colaboración del organismo está impidiendo el pago del programa y el reconocimiento de la nueva categoría laboral para las y los profesionales de Enfermería.

Castorena Berrelleza subrayó que la problemática impacta directamente al personal que labora en unidades ya transferidas al IMSS Bienestar, por lo que insistió en que se trata de una responsabilidad compartida. Aseguró que el sindicato se mantiene fi rme y continuará con las manifestaciones necesarias, aunque recalcó que la mesa de negociación sigue abierta y a la espera de propuestas concretas por parte de las autoridades.

Recordó que, durante su último encuentro con autoridades estatales, se acordó esperar planteamientos formales, al tiempo que reiteró que no se puede seguir postergando el reconocimiento de un programa que cuenta con respaldo legal y documental.

La líder sindical califi có como inadmisible que desde la Secretaría de Salud se continúen emitiendo argumentos para desestimar el programa de profesionalización, cuando existen convenios fi rmados que acreditan su validez. Enfatizó que no se trata de un lujo ni de una ocurrencia, sino de un derecho adquirido, resultado de una lucha sindical de muchos años, y plenamente sustentado en la ley.

Finalmente, Castorena Berrelleza detalló que, como parte de las acciones de protesta, se mantienen tomadas diversas ofi cinas de recaudación en distintos municipios del estado, entre ellos Fresnillo, Guadalupe, Ojo Caliente, Loreto, Jalpa, Tlaltenango, Pinos y Jerez.

Además, anunció que para este viernes se llevará a cabo un paro de 12 horas con brazos caídos en los 12 hospitales comunitarios y en los centros de salud de mayor a􀃀uencia, al tiempo que solicitó comprensión y respaldo de la ciudadanía ante una lucha que busca garantizar el respeto a los derechos laborales del personal de salud.