Dañan a Morena Declaraciones que Hablan de Fracturas Internas: Rubén Flores Márquez

No Habrá Alianza con PT si Sigue Oponiéndose al Gobernador, Advierte

Por Nallely de León Montellano

El dirigente estatal de Morena en Zacatecas, Rubén Flores Márquez, rechazó que exista una división interna en el partido y llamó a la unidad del movimiento, luego de los señalamientos públicos realizados por el senador Saúl Monreal, quien cuestionó su conducción al frente de la dirigencia local. En entrevista, Flores aseguró que mantiene respeto hacia el senador y evitó entrar en una confrontación directa, aunque sostuvo que las declaraciones públicas que advierten fracturas internas son las que realmente dañan al partido.

En ese sentido, reiteró que Morena requiere cohesión y trabajo territorial, por lo que convocó a sus referentes políticos a sumar esfuerzos en la afi liación y en la conformación de comités seccionales.

Sobre la posibilidad de que Saúl Monreal solicite a la dirigencia nacional su destitución, el dirigente estatal afirmó que continuará enfocado en la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación, del gobernador David Monreal, del propio movimiento y de la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando cualquier decisión en manos de las instancias nacionales.

Respecto a los señalamientos de presuntos actos anticipados de campaña, particularmente en torno a Verónica Díaz, Flores subrayó que aún no son tiempos electorales y que como dirigencia estatal se garantizará piso parejo para todas y todos los aspirantes cuando llegue el momento.

Aclaró que actualmente no existe ninguna defi nición ofi cial ni convocatoria abierta, por lo que llamó a la prudencia y a respetar los tiempos del partido.

En relación con las declaraciones del gobernador David Monreal sobre la necesidad de dialogar con quienes aspiran a candidaturas, Rubén Flores explicó que no le corresponde adelantar ese proceso, ya que las decisiones se tomarán a través de la dirigencia nacional y mediante consultas y encuestas a la militancia, una vez que se emitan las reglas claras.

Ante los cuestionamientos sobre si la dirigencia estatal podría poner en riesgo la permanencia de Morena en el gobierno de Zacatecas, Flores defendió su gestión al asegurar que la entidad ocupa el primer lugar nacional en porcentaje de afi liación, con más de 110 mil personas registradas, así como el 100 por ciento de los comités seccionales conformados.

Señaló que estos resultados re􀃀ejan un trabajo de organización territorial y fortalecimiento del partido desde las bases. Asimismo, negó categóricamente que él o la dirigencia estatal estén propiciando divisiones internas, y consideró que resulta más dañino que los ataques se dirijan entre integrantes del propio partido en lugar de concentrarse en el debate con la oposición.

Sobre la polémica generada por sus posicionamientos frente a líderes religiosos, Flores indicó que su actuación se enmarca en el debate público y en la defensa de sus convicciones, siempre con respeto, reconociendo la in􀃀uencia social de fi guras como el obispo, pero reafi rmando su postura a favor de la Cuarta Transformación.

Finalmente, al referirse a la alianza nacional confi rmada entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, señaló que se respetarán las decisiones de la dirigencia nacional.

No obstante, precisó que en el ámbito local la eventual coalición rumbo a 2027 dependerá del comportamiento del PT en Zacatecas, ya que mientras mantenga una postura de oposición al gobierno estatal, resultará complicado construir un acuerdo político en la entidad.