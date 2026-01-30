Domina el Sectarismo en Gobierno del Estado y Morena: Medina Lizalde

“Cultura de Atraso” Envuelve la Vida Política, Sentencia

Por Miguel Alvarado Valle

El exdiputado federal y local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, consideró que Morena en Zacatecas atraviesa una etapa marcada por el sectarismo, el cual, dijo, no es exclusivo de la dirigencia estatal, sino que se reproduce desde el grupo gobernante hacia todas sus extensiones políticas.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de aspirantes a la gubernatura rumbo a 2027 que acusan falta de unidad y de convocatorias desde la dirigencia, afi rmó que el partido “no tiene vida propia” en la entidad y que el sectarismo ha permeado como una práctica política recurrente.

Medina Lizalde sostuvo que este fenómeno ha tenido consecuencias directas en el ejercicio del gobierno, al propiciar una administración pública donde se privilegia la lealtad incondicional por encima de la capacidad. Aclaró que no todos los funcionarios son inefi cientes, pero subrayó que el sectarismo genera exclusión de quienes piensan de manera autónoma, “El que piensa con su propia cabeza no tiene lugar en ese esquema”, afi rmó.

El también exdirigente partidista señaló que el sectarismo es una cultura política arraigada en Zacatecas y no una característica exclusiva de Morena, pues, dijo, también se presenta en el PAN y el PRI.

Lo califi có como una “cultura de atraso” que envuelve la vida política de la entidad de forma patológica, al limitar la pluralidad y el debate real, independientemente del partido que gobierne. Respecto a si estas divisiones internas podrían poner en riesgo la gubernatura en 2027, Medina Lizalde descartó un escenario adverso para Morena.

Consideró que, aunque habrá complicaciones internas normales en cualquier proceso sucesorio, la oposición en Zacatecas es débil y meramente testimonial. Afi rmó que los partidos opositores perdieron tiempo valioso para construir una alternativa sólida y hoy carecen de fuerza real para disputar el poder.

“Es una oposición 􀃀orero, sin fondo ni consistencia”, expresó, al señalar que una oposición real complicaría mucho más la gobernabilidad, situación que actualmente no ocurre. Finalmente, sobre los posibles aspirantes de Morena a la gubernatura, el exlegislador consideró que aún no es momento de construir candidaturas, pues la efervescencia electoral se limita a pequeños grupos políticos y a los medios de comunicación.