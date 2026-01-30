Son Asuntos de la Federación, los Reclamos de Trabajadores de Educación y Salud: Gobernador

Pero Podemos Acompañar si Somos Convocados, Dice

Por Nallely de León Montellano

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, fi jó postura sobre los con􀃀ictos recientes en los sectores educativo, de salud y del campo, al subrayar su respeto absoluto a la lucha sindical, pero también hacer un llamado a la responsabilidad pública y a la conciencia social para no afectar a la ciudadanía.

Al ser cuestionado sobre las manifestaciones del magisterio y la toma de recaudaciones, el mandatario expresó que toda causa debe resolverse mediante el diálogo amplio y responsable, recordando que, conforme a la Constitución, la educación pública es una atribución de carácter federal.

En ese sentido, señaló que el gobierno estatal está dispuesto a acompañar los procesos si es convocado, con el objetivo de contribuir a un acuerdo que permita atender de fondo el rezago educativo que arrastra la entidad.

Monreal Ávila advirtió que la educación es uno de los temas que mayor atención demanda, pues de no abordarse de manera integral y responsable podría generar complicaciones más severas en el futuro. Por ello, llamó a que prive la sensatez entre las partes involucradas para alcanzar soluciones que garanticen estabilidad y certeza a las y los trabajadores del sector.

En materia de salud, el gobernador explicó que se trata de una situación similar, ya que la salud pública también corresponde al ámbito federal. Recordó que Zacatecas se sumó al proceso de federalización impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que, afi rmó, se tomó con responsabilidad y pensando en la universalización del derecho a la salud.

Indicó que actualmente existe un proceso de transición en el que se discuten prestaciones y conquistas laborales, particularmente en el caso del personal de enfermería. Sobre este punto, precisó que uno de los temas centrales es el programa de profesionalización, el cual –aclaró– no fue fi rmado durante su administración y hoy se encuentra en debate debido a que los recursos correspondientes ya fueron transferidos a la federación.

Señaló que, al no estar ya bajo la tutela estatal, resulta inviable que el gobierno de Zacatecas asuma pagos que corresponden al nuevo esquema federal, mismo al que las y los trabajadores pueden incorporarse de manera voluntaria. Respecto al magisterio estatal, el gobernador reconoció que la nómina representa un problema estructural para el estado, con un costo anual cercano a los tres mil 300 millones de pesos, monto que supera la capacidad fi nanciera local.

Explicó que Zacatecas enfrenta esta situación debido a decisiones tomadas en administraciones pasadas, cuando no se concretó la federalización de la nómina. Por ello, aseguró que se mantiene la gestión para que más docentes transiten al esquema federal, con el fi n de brindarles certeza laboral y financiera. En relación con el sector agropecuario y las denuncias sobre presunto coyotaje en la compra de frijol, Monreal Ávila sostuvo que el objetivo principal de la política pública es benefi ciar a los pequeños productores.

Recordó que la cosecha de este año fue favorable, con una producción estimada de alrededor de 400 mil toneladas, lo que ha generado un debate en torno al alcance del programa de compra gubernamental.

Indicó que el precio de garantía ha permitido benefi ciar, hasta el momento, a más de seis mil productores, en su mayoría pequeños, y que el programa está diseñado para atender entre el 70 y 75 por ciento de este sector.

Explicó que el padrón de Producción para el Bienestar permite identifi car a quienes siembran pocas hectáreas y son prioritarios para recibir el apoyo, con lo cual se busca evitar prácticas de intermediación indebida. Finalmente, el gobernador afi rmó que, si se respetan las reglas de operación, el programa podrá cumplir su objetivo social y avanzar hacia un esquema que permita atender a la mayoría, e incluso a la totalidad, de las y los pequeños productores de frijol en Zacatecas.