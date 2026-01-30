Zacatecas Capital Fortalece Vínculos Nacionales e Internacionales

Durante la vigésima quinta sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual este 29 de enero, el Ayuntamiento de Zacatecas aprobó, por unanimidad de los presentes, el hermanamiento entre el Municipio de Zacatecas y el Municipio de San Nicolás de los Garza, fortaleciendo así los lazos de cooperación intermunicipal a nivel nacional.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, quien destacó la importancia de este hermanamiento como una herramienta estratégica para impulsar el intercambio de experiencias, el desarrollo económico y la colaboración institucional en beneficio de ambas ciudades.

En el marco de esta sesión extraordinaria, se contó además con la distinguida presencia del alcalde de Orihuela, España, José Vegara Durá, quien expresó su beneplácito por participar en el encuentro y refrendó la estrecha relación que existe entre su municipio y la capital zacatecana.

El presidente municipal Miguel Varela informó que, como parte de su visita a España, sostendrá diversas reuniones con empresarios oriolanos interesados en ampliar y consolidar inversiones en la capital del estado. Señaló que estas gestiones buscan detonar nuevas oportunidades económicas y fortalecer sectores estratégicos para el desarrollo de Zacatecas.

“Esperamos que estas reuniones rindan fruto y que podamos lograr que haya más inversiones en Zacatecas por parte de empresarios de Orihuela. Además, participaremos en el Festival Medieval, el más importante que se celebra en Orihuela, y por supuesto esperamos la participación del alcalde José Vegara en el Festival de Ciudades Hermanas que se llevará a cabo en el mes de agosto”, puntualizó Miguel Varela.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, José Vegara Durá, destacó que Zacatecas y Orihuela son ciudades que comparten una relación de respeto, cercanía y afecto, con la capacidad de generar sinergias que dan pleno sentido a los hermanamientos.

“El alcalde tendrá reuniones con empresarios de Orihuela que tienen interés en la ciudad de Zacatecas, existe interés en proyectos relacionados con el equipo Mineros de Zacatecas y con la Universidad Autónoma de Zacatecas. La relación entre nuestras ciudades va más allá de lo institucional, y estas sinergias fortalecen el hermanamiento”, afirmó.

Finalmente, José Vegara señaló que es un honor que el alcalde Miguel Varela se encuentre en Orihuela, reafirmando el compromiso de ambas ciudades por continuar fortaleciendo esta relación de cooperación y amistad internacional.