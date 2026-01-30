Dale Poder a tu Talento y Aprende Cosas Nuevas Gratis, en la Casa del Adolescente

Inscripciones Abiertas

Participa en talleres deportivos, culturales y de oficios; además recibe atención médica y psicológica gratuita.

También hay instalaciones para cursar la primaria, secundaria y preparatoria en la modalidad abierta.

¿Ya conoces la Casa del Adolescente del Sipinna? Es un espacio donde las y los jóvenes pueden acceder a talleres y servicios gratuitos que fortalecen su formación integral.

Algunos de los talleres deportivos y de oficios que ahí se imparten son artes marciales mixtas, box, futbol, maquillaje y peinado, uñas y voleibol, que se brindan a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna).

También están disponibles los talleres del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA): ballet, batería y percusiones, canto, cine, dibujo, cómic, pintura, grabado, guitarra e instrumentos de cuerda, muralismo, serigrafía y teclado.

La secretaria ejecutiva del Sipinna, Blanca Rivera Rio Flores, destacó que las inscripciones están abiertas todo el año para adolescentes de 12 a 17 años.

Detalló que para inscribirse sólo se necesita copia del acta de nacimiento, CURP, identificación de la madre, padre o tutor, número de afiliación al IMSS o ISSSTE (no indispensable), y certificado médico (se obtiene de manera gratuita en el Centro de Salud de la Casa del Adolescente).

De igual manera, comentó que en las instalaciones de la Casa del Adolescente, el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (Inepja) ofrece primaria y secundaria abiertas; mientras que el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) imparte la preparatoria en su modalidad abierta.

Además, se brinda consulta psicológica gratuita por parte de personal especializado en la atención de adolescentes; en tanto que la Secretaría de Salud del Estado cuenta con el Centro de Salud en la Casa del Adolescente, donde se ofrece atención médica gratuita.

Adicionalmente, el Sistema DIF Estatal tiene un comedor comunitario en el que se sirve comida saludable tanto a estudiantes como a usuarios de la Casa del Adolescente, con una cuota de recuperación.

Finalmente, Rivera Rio Flores destacó que, durante 2025, se brindaron 7 mil 757 atenciones en la Casa del Adolescente, además de que se efectuaron 4 mil 277 acciones de atención psicológica y de trabajo social, aunado a que se elaboraron 10 mil 969 platos de comida en el comedor.

Este espacio se ubica dentro del Parque El Cedazo, entrando por av. Mariano Hidalgo; el horario de atención es de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:30 horas. Para más información, comunicarse a los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, así como a través de las redes sociales: https://www.facebook.com/sipinnalacasadeladolescente, y https://www.instagram.com/sipinnaags/.