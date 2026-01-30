ISSEA Amplía Cobertura de Vacunación en Todo el Estado

Habilita Diversos Puntos en Espacios Públicos

Durante estas jornadas se aplicarán vacunas contra sarampión, influenza, neumococo y tétanos.

El jueves 29 de enero habrá un módulo en la Bolsa de Trabajo, en Palacio de Gobierno; el viernes 30 en el Palacio de Justicia y el sábado 31 en el Estadio Victoria.

Además, los sábados y domingos se ofrecerán vacunas en diversos Centros de Salud de todos los municipios.

La Secretaría de Salud del Estado instaló diversos puntos de vacunación en espacios públicos del estado como parte del fortalecimiento de la estrategia de vacunación contra el sarampión y otras enfermedades.

El jueves 29 de enero se contará con un módulo de vacunación en la Bolsa de Trabajo, en Palacio de Gobierno. La jornada continuará el viernes 30 de enero en el Palacio de Justicia; en ambos puntos el horario será de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, lo que permitirá que trabajadores y ciudadanía en general acudan a completar su esquema de vacunación.

El sábado 31 de enero se habilitará un espacio de vacunación al exterior del estadio Victoria, donde se ofrecerá atención de 2:00 a 6:00 de la tarde.

Asimismo, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero se mantendrán activos módulos de vacunación en el Mercado Municipal de Pabellón de Arteaga y en el Centro de Salud de Jesús María, ambos en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Como parte de esta estrategia y con el fin de garantizar la cobertura en distintos puntos del estado, todos los sábados y domingos, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, se ofrecerán vacunas en los Centros de Salud de los fraccionamientos Guadalupe Peralta y Morelos, en la ciudad capital; así como en los municipios de Jesús María; San Francisco de los Romo; Palo Alto, El Llano; Villa Juárez, Asientos; Cosío; Pabellón de Arteaga; Rincón de Romos; San José de Gracia y Tepezalá. Además, en el municipio de Calvillo se brindará atención en el Centro de Salud Urbano Oriente, en la cabecera municipal, así como en las comunidades de Ojocaliente y La Labor.

Durante estas jornadas también se aplicarán de manera gratuita vacunas contra la influenza, neumococo y tétanos, como parte del compromiso permanente del ISSEA con la protección de la salud pública.

El ISSEA exhorta a la población a acudir con su Cartilla Nacional de Salud y aprovechar estas acciones preventivas, las cuales contribuyen a reducir riesgos y a cuidar la salud de todas y todos los aguascalentenses.