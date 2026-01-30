Se Reúne Tere Jiménez con Martí Batres, Director General del ISSSTE

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y revisar algunos proyectos orientados a mejorar la atención médica y los servicios que se brindan a las y los derechohabientes.

Durante el encuentro que se realizó en la Ciudad de México, se analizaron diversas acciones conjuntas que permitirán avanzar en la calidad de los servicios de salud y mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria.

La gobernadora Tere Jiménez reiteró su disposición al diálogo y la colaboración con el Gobierno Federal, al considerar que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para garantizar una atención oportuna, eficiente y de calidad para las familias de Aguascalientes.